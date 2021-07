Flere end fire millioner har fået første vaccinestik

Endnu en milepæl er nået i det danske vaccinationsarbejde.

Flere end fire millioner borgere i Danmark har således fået første stik med en coronavaccine. Det oplyser Sundhedsministeriet torsdag på Twitter.

Helt præcist er der tale om 4.018.508 borgere. Det svarer til 68,67 procent af den danske befolkning, skriver ministeriet.

I det danske vaccinationsprogram benyttes der som udgangspunkt kun de to vacciner fra selskaberne Pfizer/BioNTech og Moderna. De kræver begge to stik, for at man opnår den bedst mulige beskyttelse imod coronavirus.

Når man har fået begge stik, kan man kalde sig færdigvaccineret. Det er der indtil videre næsten 2,8 millioner borgere i Danmark, der kan kalde sig ifølge de seneste tal fra Statens Serum Institut. Det svarer til lidt over 47 procent af befolkningen.

Herhjemme er det også muligt at blive vaccineret med vacciner fra selskaberne AstraZeneca og Johnson & Johnson. De skal dog tilvælges i en særlig ordning, efter at de tidligere er blevet taget ud af det officielle vaccinationsprogram.

De er taget ud af det officielle program, fordi der kan være risiko for den sjældne, men alvorlige bivirkning vitt, som er en sygdom kendetegnet ved en usædvanlig kombination af blodpropper, blødninger og et lavt antal blodplader.

Med den fortsatte udrulning af vaccinerne fortsætter vejen mod flokimmunitet.

I begyndelsen af pandemien mente eksperter, at 70 procent var nok, og samme definition foretog seruminstituttet i slutningen af 2020.

Men ifølge Viggo Andreasen, som er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, har den mere smitsomme Delta-variant skubbet grænsen til 86 procent.

Formentlig også 4-5 procent mere, da vaccinerne ikke hos alle virker efter hensigten.

Ifølge matematikeren vil 87 procent af befolkningen være vaccineret, hvis alle over 12 år siger ja tak. 13 procent er nemlig yngre end det.

- I Danmark er det sådan, at skolebørn ikke er vaccinere til efteråret, men det er en stor del af de voksne. Så egentlig flokimmunitet når vi ikke i første omgang.

- Men det er ikke det samme, som at vi ikke kan have enormt stor glæde af vaccinationerne. Så jo tættere vi kommer på de 86 procent, jo bedre, lyder det.