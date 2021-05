Flere end tusind danskere kan være fejlvaccineret

Er du blevet fejlvaccineret? Så hører vi gerne fra dig:



Flere end tusind danskere kan være blevet fejlvaccineret. Størstedelen af fejlene er sket med Pfizer-vaccinen, der er den mest anvendte vaccine i Danmark.

Hos Statens Serum Institut er der registreret 1150 tilfælde med fejlvaccination, viser en aktindsigt, TV2 har fået.

Blandt andet er 450 personer blevet registreret til at have fået to vaccinestik på én dag, hvilket ifølge SSI tyder på, at de pågældende kun har modtaget ét stik.

For kort tid mellem stik

Derudover skyldes 110 af fejlvaccinationerne, at der er gået for kort tid mellem første og andet stik med Moderna-vaccinen.

I de fleste tilfælde er de personer, der har fået andet stik for hurtigt, blev stukket 21 dage efter det første stik, hvilket er syv dage for tidligt, idet der skal gå minimum 28 dage mellem stikkene med Moderna-vaccinen. Ifølge SSI er fejlen sket, fordi der med Pfizer-vaccinen kun skal gå 21 dage, og derfor kan der være opstået forvirring, lyder det.

Fejlene er ifølge TV2 sket på tværs af hele landet, og SSI har nu oplyst regionerne om problemerne. Dermed er det nu regionernes opgave at finde ud af, om deres borgere er blevet fejlvaccinerede.

Ifølge koncerndirektøren i Region Syddanmark, Kurt Esperspen, er det en it-fejl, der er årsag til, at flere af regionens borgere har fået vaccinationstider med for kort mellemrum.

Han oplyser, at fejlen nu er retten, idet der er ændret i systemet, så det ikke længere er muligt at booke en aftale i et forkert tidsrum.