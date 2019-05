Flere er skuddræbt i Sudan kort efter forhandlingsgennembrud

Fire demonstranter og en militærofficer er blevet dræbt under uroligheder i Sudan natten til tirsdag dansk tid.

De fem personer er blevet dræbt af skud under en ellers rolig demonstration uden for militærets hovedkvarter i den sudanske hovedstad, Khartoum.

Her har demonstranter protesteret i ugevis. De kræver, at det militære råd, som overtog magten efter præsident Omar al-Bashir, træder tilbage.

Under det seneste sammenstød er tre soldater og flere demonstranter desuden blevet såret.

Meldingen om dræbte og sårede kommer, blot få timer efter at protestbevægelsen i Sudan er nået til enighed med Sudans militære råd om nye magtstrukturer for en overgangsfase i landet.

Samtidig kom nyheden om, at Sudans afsatte præsident, Omar al-Bashir, er blevet tiltalt for drab på demonstranter under protester mod sit regime.