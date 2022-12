Flere føler sig snydt af telefirma: Simkortet kommer aldrig

Den sidste halvanden måned har Birgit Sørensen, 69 kæmpet en brag kamp med telefirmaet Flexii.

Det skyldes, at hun i slut oktober valgte at flytte sit nummer over til Flexii, som er et datterselskab til telekæden '3', da de lovede et billigt teleabonnement på kun 39 kroner i måneden.

I opstartsmailen får Birgit Sørensen besked om, at hendes nye simkort vil lande hos hende indenfor fem hverdage, og at hendes nummer ville være aktivt ved Flexii 1. december.

Problemet er bare, at simkortet aldrig kom.

25. November klager Birgit Sørensen over det manglende simkort. Til dette svarer Flexii i en mail, at simkortet må være gået tabt i posten. De lover hende dog at sende et nyt simkort inden for to til fem hverdage.

Det simkort er dog heller ikke dukket op endnu. Pengene for abonnementet blev dog stadig trukket 1. december.

- Snydt på det groveste

Ekstra Bladet har talt med Birgit Sørensen,som fortæller, at hun føler sig 'gevaldigt snydt'.

Opkaldet foregik via messenger-appen, da Birgit Sørensen stadigvæk står uden simkort.

- Jeg føler mig ærligt talt snydt på det groveste og fortabt. Jeg kan jo ikke bruge min telefon overhovedet.

- En ting er, at jeg jo ikke kan komme i kontakt med nogen, men noget andet er, at jeg er pensionist, og hvis jeg falder i mit hjem, så er det vigtigt, at jeg kan ringe efter hjælp. Det kan jo i værste fald have fatale konsekvenser, hvis ikke jeg kan ringe nogen op.

- Kunne der være nogen særlig grund til, at simkortet ikke kom frem til dig?

- Nej. Mit navn står helt rigtigt på postkassen, og i mailen jeg fik, skrev de min korrekte adresse, så jeg kan ikke se, hvad det skulle være.

Ekstra Bladet har set hele mailkorrespondancen mellem Birgit Sørensen og Flexii.

Langt fra den eneste

Birgit Sørensen er langt fra alene om sin kritik af Flexii.

Faktisk er der hele 64 procent på Trustpilot, som kun giver virksomheden én stjerne, hvoraf langt størstedelen af de dårlige anmeldelser går på, at folk ikke modtager deres simkort. Derudover klager mange også over en manglende kundeservice.

Og det er Birgit Sørensen enig i.

- Jamen altså det er helt godnat. Man kan ikke ringe til dem, og de fleste mailsvar man får er automatiserede.

Generelt har Birgit ikke meget tilovers for Flexii, fortæller hun.

- Som jeg ser det, så er det et snydefirma hele vejen igennem. Når de tager imod mine penge, så skal de jo også overholde deres del af aftalen, og det har de jo ikke gjort. Så ville jeg jo have et simkort nu.

I dag har Birgit Sørensen valgt at skifte tilbage til Call Me, hvilket hun har informeret Flexii om. Det nye simkort fra Call Me kom med posten efter to hverdage, dog skal hun starte med et midlertidigt nummer, da Flexii ikke har frigivet hendes gamle nummer endnu.

Hun har desuden en sag kørende med sin bank, om at få de penge, hun har betalt til Flexii, tilbage.

Direktør beklager

Jesper Bennike, som er direktør for 2nd Brands hos 3, kan godt forstå, at Birgit Sørensen, og mange andre er frustrerede over ikke at have modtaget deres simkort fra Flexii.

- Jeg kan sagtens forstå de kunder, som sidder i den situation. De har jo købt noget, de ikke har fået. Der ligger vi os fladt ned, og beklager. Jeg vil dog understrege, at vi også har en del tilfredse kunder.

- Hvordan kan det være, at der er så mange, der oplever der her problemer?

- Det kan der jo være flere årsager til. Det kan være posten, eller adressen der har været forkert. Men det kan også være i vores systemer, at adressen ikke er blevet registreret korrekt. Så der er flere steder der kan være huller, og det er det, vi er ved at undersøge, og vi tager det meget alvorligt, fordi det skal selvfølgelig fikses, så alle får det, de betaler for.

- I er under til telekæden '3', som har mange års erfaringer med telefoni. Så selvom i er en selvstændig virksomhed, burde 3 så ikke kunne hjælpe jer med opstartsprocessen?

- Jamen vi får da også hjælp til nogle ting. F.eks. så sætter vi nu sporingsenheder på vores breve, så vi kan se, hvor de ender henne. Derudover undersøger vi som sagt også fejlene nærmere. Det er noget af det, som vi får hjælp til af 3.

- Vil kunder som Birgit Sørensen kunne få deres penge igen, hvis de vælger at skifte tilbage uden at have modtaget et simkort?

- Ja selvfølgelig.

Birgit Sørensen er glad for, at hun kan se frem til snart at få åbnet sin telefon igen med et Call Me-abonnement. Men én ting understreger hun.

- Jeg vil ikke anbefale Flexi til nogen som helst, og jeg skal aldrig selv tilbage.

