Flere forbyder energidrikke til børn: Derfor er det klogt

Lokale købmænds initiativ bliver støttet af Hjerteforeningen, der er fortalere for et forbud

Flere forhandlere af energidrikke forbyder nu salget til børn. Og det er ikke nogen dårlig idé, vurderer Hjerteforeningen.

Igen er der tale om en lokal købmand, der har lavet et forbud i stil med det, Allan Kring Bülow gjorde i sin forretning Min Købmand i Daugård ved Vejle i sidste uge.

Købmanden Ronnie Brokholm Olesen i Løvel ved Viborg har nemlig også forhindret de helt unge i at købe de sukkerrige drikke.

- Det er helt åndssvagt, der ikke er en vejledende aldergrænse, som vi kender fra alkohol for eksempel, siger han til Ekstra Bladet.

Mandag lavede han et opslag på Facebook, hvor han gjorde det klart, at det også i hans forretning vil være slut med køb af energidrikke for de unge.

- Selvom vi går glip af rigtig gode salg, så kan vi være med til at sætte et eksempel, siger Ronnie Brokholm Olesen.

- Vi har nemlig et ansvar, når vi sælger sådan et produkt, tilføjer han.

De to lokale købmænd er ikke de første til at sætte en stopper for salget af energidrikke til børn.

Tilbage i 2018 tog Lidl-koncernen samme initiativ.

- Vi har kørt en kampagne i omkring et halvandet år, hvor vi skilter i vores butikker og vores tilbudsaviser, siger Morten Vestberg, som er kommunikationschef i Lidl.

Han fortæller videre, at de læner sig op ad anbefalinger fra blandt andet Hjerteforeningen, der advarer mod indtaget af energidrikke.

- Vi synes, det er bekymrende, når vi kan se, at salget af energidrikke generelt er stigende. Så vi er glade for, at der kommer lidt debat op om det nu, siger Morten Vestberg.

Bivirkninger ved energidrikke I 2015 udsendte Fødevarestyrelsen en undersøgelse, der kunne konkludere, at energidrikke ikke er for børn. Her lyder det, at børn har for let ved at indtage alt for meget koffein. 'Det kan føre til, at børnene får svært ved at sove, får hjertebanken, bliver irritable, nervøse eller angste. Men børn skal ikke drikke energidrikke', skriver styrelsen blandet andet i undersøgelsen. Også hjerteforeningen har været efter de sukkerrige drikke. De har ligeledes lagt vægt på, hvordan børn er ekstra følsomme over for koffeinen, men også at folk med hjerteproblemer skal være varsomme. 'Forskning viser også, at personer, som er genetisk disponerede for hjerteproblemer kan have en større risiko for hjertestop, hvis de drikker energidrikke', skriver foreningen. Vis mere Luk

Fortalere for forbud

Hjerteforeningen støtter op om initiativet, som købmændene har stablet på benene.

- Vi er fortalere for et forbud mod salg af energidrik til børn og unge under 18. Det, kombineret med andre værktøjer, der gør det vanskeligere for børn og unge at købe energidrikke, siger Natasha Selberg, der er ernæringsfaglig seniorkonsulent ved Hjerteforeningen.

- Man kunne eksempelvis placere dem ved alkoholen i stedet for ved læskedrikkene. Eller lave mindre dåser mere udbredte.

Natasha Selberg lægger vægt på, at der ikke skal meget til, før børn og unge mærker bivirkninger. De får let for meget koffein, og deres kroppe og hjerner, som er under udvikling, er mere følsomme over for koffeinen.

Det vurderes, at 2,5 milligram koffein per kilo kropsvægt er det anbefalede maksimum for børn.

- For et barn, der vejer 40 kilo, vil det svare til, at de maksimalt må drikke en dåse på 25 centiliter. Og mange dåser energidrik er jo på 50 centiliter, siger hun.

- Når unge blander det i drinks med alkohol, slører energidrikken effekten af alkoholen og dæmper, hvor fuld man føler sig, hvilket også kan være farligt, tilføjer hun.

Bivirkningerne kan ifølge Natasha Selberg og Hjerteforeningen spænde fra blandt andet hjertebanken og angst til trykken for brystet og uregelmæssig hjerterytme og blodtryksforøjelse, hvis energidrik indtages i for store mængder. Børn og folk med hjerteproblemer skal være særligt varsomme med deres indtag af energidrikke.