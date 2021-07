Flere franske regioner går fra grøn til gul på coronakort

Flere europæiske områder ændres fra grøn til gul i Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som er blevet opdateret fredag.

I Frankrig er det steder som Bretagne, Normandiet, Grand Est og Pays de la Loire, som ændres til gul.

I Grand Est ligger blandt andet Champagne-Ardenne og Alsace, som begge er besøgt af danske turister.

Derudover bliver regionerne Nouvelle-Aquitaine og Auvergne-Rhône-Alpes farvet gule.

Når man vender hjem fra en rejse til et gult land, er der krav om at blive testet for coronavirus, medmindre man er færdigvaccineret eller tidligere smittet.

Ud over Frankrig bliver også en del af Grækenland farvet gul - nærmere bestemt Det Nordlige Ægæerhav, hvor øer som Samos og Lesbos ligger.

I Portugal er det øen Madeira, der ændres fra grøn til gul, og i Schweiz er det Genève, som er landets næststørste by efter Zürich.

Til gengæld ændres Liechtenstein fra gul til grøn.

Den grønne farve i rejsevejledningen betyder, at Udenrigsministeriet ikke fraråder at rejse til landet, men man skal stadig være opmærksom.

Udenrigsministeriet fraråder heller ikke rejser til lande, der er farvet gule, men her opfordres rejsende til at være ekstra forsigtige.

Uden for EU og Schengen er landet Surinam i det nordøstlige Sydamerika farvet orange, mens Fiji og Irak er farvet røde.

Det betyder, at Udenrigsministeriet fraråder alle rejser dertil. Det gælder, selv om man er tidligere smittet eller vaccineret.

Der er også krav om test før ombordstigning og efter landing for alle undtagen tidligere smittede. Alle rejsende skal isoleres efter hjemkomst.

Rejsevejledningerne bliver opdateret ugentligt.