Flere hundrede meter kø: Alle vil have den sidste avis

Torsdag er sidste gang, at den store Hongkong-avis Apple Daily udkommer, og det har fået borgerne til at gå købsamok.

Alle vil simpelthen have fat i den sidste udgave af avisen, hvis redaktionslokaler i sidste uge blev ransaget af politiet, mens flere af mediets chefer er blevet anholdt.

Køerne ved Hongkongs bladkiosker var flere hundrede meter lange allerede før daggry tidligt torsdag.

Sidste oplag tæller en million trykte aviser. På en almindelig hverdag plejer oplaget at være på 80.000 aviser.

På forsiden af avisen står 'Vi støtter Apple Daily' samt et billede af en folkemængde, der i støtte har taget plads foran redaktionslokalerne i Hongkong.

Støtterne tog plads ved redaktionen og fik gratis aviser. Foto: LAM YIK/Ritzau Scanpix

Flere anholdelser

Mediets grundlægger Jimmy Lai har siddet i fængsel siden december, efter han deltog i en 'ulovlig forsamling' i 2019. Apple Daily er kendt for sin kraftige kritik af det kinesiske styre, og grundlæggeren har åbenmundet støttet de pro-demokratiske demonstrationer, der har spredt sig i landet.

Torsdag i sidste uge blev avisens redaktionslokaler er blevet ransaget af politiet. Samtidig med ransagningen blev fem af mediets ledende redaktører - heriblandt chefredaktøren - anholdt. Chefredaktøren er sigtet efter Hongkongs nye kontroversielle lov om national sikkerhed.

Myndighederne har også frosset mediets konti, så de har ikke længere pengene til at producere en avis.

Ifølge myndighederne kan dusinvis af Apple Dailys historier have brudt den nye sikkerhedslov, der blev indført sidste år.

Rettighedsgrupper, medieorganisationer og vestlige regeringer har kritiseret sidste uges ransagninger af avisen.

- Den tvungne nedlukning af Apple Daily er den sorteste dag for mediefriheden i Hongkongs nyere historie. Dette er et uacceptabelt angreb på friheden til at ytre sig, lyder det fra Amnesty International.