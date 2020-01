Flere hundrede nøgne mennesker tager kold dukkert i Skagen

Normalt fanger øjet måske en havmåge eller en olietanker i det fjerne, når man står på stranden i Skagen en januarmorgen.

Noget anderledes var udsigten fredag, hvor man næsten ikke kunne se de ellers velvoksne vinterbølger for både påklædte og nøgne kroppe i alle former.

Der var cirka lige mange, som badede hhv. i badedragt eller -bukser, og som Gud har skabt dem.

- Wiiiiii! Hvor er det fantastisk, lyder et begejstret kvinderåb, mens en anden har travlt med hurtigt at komme op af det cirka fem grader kolde vand igen.

For niende gang kastede flere hundrede morgenfriske vinterbadere sig i bølgen blå fra stranden i Skagen for at skyde årets vinterbaderfestival i byen i gang med et iskoldt brag.

Det er med at være nogenlunde pakket ind før og efter det kolde gys.

362 mænd og kvinder fra fire forskellige lande og 47 klubber er med i år. Fremmødet imponerer Mette Hust, som er formand for Vinterbaderklubben Isbryderne, der står bag festivalen.

- Vi har igen slået rekorden. Det er skønt at se alle de her mennesker. Vi har en fest sammen, det handler ikke kun om at hoppe i havet, siger hun.

- Hjemme i Norge vinterbader vi sammen hver eneste fredag morgen, fortæller Kristine Fjeldstad (yderst th.).

Medlemmer fra ti forskellige klubber fra Norge har taget turen for at være med. En af dem er Kristine Fjeldstad fra Kristianssand, der hoppede begejstret og og ned i vandet.

- Det er så sjovt! Det første gang, jeg er med her, men det er bare fantastisk at vinderbade. Man bliver jo så glad, smiler hun.

Iskolde fakta: Boom i vinterbadelaug * For ti år siden var 10.823 danskere medlem i en klub eller et laug * I juni i år var det tal vokset til 48.645 * De fleste melder sig ind om efteråret, og nu melder vinterbadeforeningerne i Danmark om, at de har rundet 50.000 medlemmer * Der er lidt flere kvinder end mænd * Alle aldersgrupper - undtagen børn - er repræsenteret * For ti år siden var der 17 vinterbadelaug på landsplan * I dag er der 136 (Kilde: Vinterbadere i Danmark)

- Det tager 30 sekunder at dyppe sig, så hvordan i al verden kan man gøre en festival ud af det? Sådan tænkte jeg, da vinterbaderklubben foreslog det. Men se lige livsglæden og fællesskabet her. Det er jo det, det handler om, siger turistchef i Skagen René Zeeberg.

En af dem, der kom usædvanligt hurtigt op af vandet igen, var byens turistchef, René Zeeberg, der ikke normalt er til det kolde gys.

- Det værste er, at her ikke er sauna, så man skal stå og lufttørre i en lille morgenkåbe. Men jeg bliver jo nødt til at vide, hvad det er, der får turisterne hertil, forklarer han.

Mange havde varme huer og specielle badesko eller strømper på. Og de beholdt dem på i vandet for at holde varmen.

Anderledes begejstrede er Vinterbadeklubben Aqua Vitus og Badenymferne fra Horsens.

Ikke en. Heller ikke to. Men hele tre gange løber de ud i Kattegats kolde bølger.

- Tre gange er helt almindeligt i vores klub. Der har vi heller ingen sauna, siger Signe Bøttzau med et smil, mens hun tørrer sig.

- Derhjemme kan jeg ligge under dynen og fryse, men så hopper jeg i flyverdragten, tager ned til vandet og hopper i, og så fryser jeg pludselig ikke, forklarer Signe Bøttzau (i midten) om vinterbadningens fordele.

- Men hvorfor overhovedet bade i iskoldt vand?

- Så du ikke, hvor meget vi grinede derude? Man bliver simpelthen helt glad i låget af det.

Sådan vinterbader du sikkert * Følg de fem baderåd ligesom om sommeren. * Pas på glatte trin på badebroen. * Hop aldrig i med hovedet først, og tag gerne en hue på. * Lad kroppen køle lidt ned udenfor, hvis du går direkte fra saunaen til vandet. * Træk vejret roligt. * Tag kun et dyb på 5-10 sekunder, første gang du vinterbader. * Husk varmt tøj og noget varmt at drikke til bagefter. * Bad aldrig alene. Kilde: Trygfondens Kystlivredning

Det kolde gys: - Din krop tror, den skal dø