Flere hundrede samlet i demonstration

Gruppen 'Men In Black' demonstrerer endnu en gang i gaderne i København. Politiet estimerer omkring 400-500 deltagere

Flere hundrede mennesker er samlet til Men In Black-demonstration i København - flere af dem uden mundbind.

Demonstrationen er startet ved Forum Station, hvorfra de ifølge organisationens plan skal gå imod Nørre Søgade, Frederiksborggade, Nørre Voldgade og derfra tilbage til Forum Station.

Ifølge Ekstra Bladets reporter på stedet synger de slagsange, bland andet 'frihed for Danmark, vi har fået nok'.

Demonstrationen er anmeldt til politiet på forhånd, og der demonstreres mod coronarestriktionerne i Danmark.

Folkemængden bevæger sig ifølge Ekstra Bladets reporter hurtigt rund i gaderne, og en person råber derfor, at man skal sætte hastigheden ned. Det er dog endnu ikke lykkedes ham at få dem til at sænke farten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Tariq Mikkel Khan

Demonstrationen er planlagt således, at der vil være musik og taler på samlingsstedet ved Forum Station, hvorefter man vil bevæge sig videre på den planlagte rute.

Fra talerstolen lyder det ifølge Ekstra Bladets reporter, 'vi er samlet her i dag, fordi vi har fået nok', hvilket medførte stor jubel blandt de fremmødte.

Flere demonstranter holder skilte med teksten 'Sortklædt Modstand'. På billeder fra stedet ses demonstranter desuden med romerlys og fakler.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Ekstra Bladet har været i kontakt med Københavns Politi, som estimerer at der er omkring 400-500 demonstranter til stede. De har selv en 'passende mængde' styrker til stede, oplyser vagtchef Lars Ole Karlsen.

- Vi har haft kontakt til demo-lederen, som oplyser, at han forventer en fredelig og rolig demonstratio, og det håber vi da også på, det bliver.

- Såfremt der skulle være uromagere eller voldsparate elementer, så har vi styrker, der kan håndtere det, siger han til Ekstra Bladet.

- Har der været optræk til uro?

- Ikke for nuværende. Vi håber, at det fortsætter.

Ekstra Bladets reporter på stedet fortæller, at politiets anvisninger bliver fulgt, og at der fortsat ikke har været konfrontationer.