Flere hundredtusinder i kø til skat.dk

Der er tradition for, at det medfører en lang kø ved computerskærmen på dagen, hvor årsopgørelsen bliver tilgængelig.

Og allerede inden, der blev åbnet for at tjekke årsopgørelser, sad tusinder af danskere i kø.

Nu, en time efter Skattestyrelsen meddelte, at slusen er åben hos TastSelv, sidder knap 400.000 danskere i kø.

Tallet har været støt stigende, og det stiger fortsat.

Sidste år loggede danskerne på TastSelv 2,8 millioner gange i løbet af weekenden, efter årsopgørelserne blev frigivet, skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Egentlig skulle det først være mandag, at danskerne fik adgang, men det er efterhånden også en tradition, at der åbnes for opgørelserne før tid.

Således også i år, hvor der blev åbnet omkring klokken 18.15 fredag aften.

Ifølge Skattestyrelsens pressemeddelelse er der tale om 4,8 millioner danskere, der allerede nu kan se deres årsopgørelse.

