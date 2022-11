Flere hundredtusinder kan miste en kæmpe skattefordel

Frem mod 2024 skal 1,7 millioner boliger have ny ejendomsvurdering. Mange boligejere kan i den forbindelse miste en tidligere tildelt skatterabat

En ny ejendomsvurdering er på trapperne, og indtil nu har cirka 146.000 boliger fået tildelt en sådan.

Inden 2024 skal hele 1,7 millioner boliger revurderes - hvis tidsplanen altså skal holdes - og alle overgå til det nye system i 2024.

Man skal dog som boligejer selv være opmærksom på, om man tidligere har fået en skatterabat - og om den er taget med i det nye vurderingssystem.

Det skriver DR, som har undersøgt, hvor mange danskere der havde skatterabat i den gamle ordning.

Ifølge DR har mindst 300.000 boliger tidligere fået rabat på deres ejendomsvurdering af en eller flere årsager.

Det er en rabat, som et blevet givet grundet støjgener, jordforurening, mindre attraktive beliggenheder eller andre lignende forhold.

Blandt andet fik Mikkel Rump fra Nordsjælland 376.000 kroner i rabat på sin bolig i Charlottelund, da støjniveauet i myldretiden rammer 60 decibel ved huset.

I den nye vurdering er støjen ikke forsvundet - men det er rabatten til gengæld, fortæller han til DR.

- Man har sort på hvidt skrevet, at der ikke er kendskab til særlige forhold, der kan give nedslag i prisen. Det er jo direkte en usandhed, siger Mikkel Rumps, der inde på skats hjemmeside kan bevise den tidligere rabat.

Pligt til oplysning

Hvis Mikkel Rumps ikke selv havde opdaget den manglende rabat og klaget inden fire uger, havde det ikke længere været muligt gøre noget.

Ifølge professor i skatteret Rasmus Kristian Feldthusen fra Københavns Universitet er det ikke i overenstemmelse med borgernes rettigheder.

- Hvis man skeler til retssikerheden, er der behov for, man oplyser borgerne om, hvilke ting, der tidligere har indgået, som ikke længere indgår, og hvorfor de ikke indgår, siger han til DR.

Det bekymrer dog ikke kontorchef i Vurderingsstyrelsen Lone Holm Mikkelsen.

Til DR siger hun, at man ikke kan forvente, at man som boligejer får de gamle rabatter med over i det nye system.

Det skyldes, at det nye ejendomsvurderinger bliver nemlig lavet på en måde, hvor der tages hensyn til referenceejendomme og geodata, som skal erstatte de tidligere tillæg og nedslag, der var i den gamle ejendomsvurdering.

