Flere i angreb efter tv-koks konkurs: - Det ser sort ud

Mens LêLê med tv-kokken Anh Lê i front er tilbage på benene, står flere tidligere samarbejdspartnere med håret i postkassen og mangler penge.

I midten af oktober kastede Lê-familien håndklædet i ringen og begærede familierestauranten LêLê konkurs. Spisestedet nåede dog ikke at lukke dørene, før familien havde startet et nyt firma og sammen med tøj-millionæren Per Ulrik Andersen kunne fortsætte med at servere mad fra blandet andet lokalerne på Vesterbrogade.

Kræver 9,7 millioner efter tv-koks konkurs

Imens kan de tidligere leverandører nu slås med konkursboet om at få de penge, som de har tilgode.

En af de kreditorer, der risikerer at tabe penge, er Mustafa Öztürk. Han er direktør og medejer af selskabet Sund Catering, der har leveret madvarer til Lêlê.

- Det påvirker os simpelthen så hårdt. Jeg har haft utroligt store likviditetsproblemer, og jeg er blevet uvenner med flere af mine leverandør. For mine likviditetsproblemer gjorde, at jeg heller ikke kunne overholde mine forpligtelser, siger han.

- Og det er kun Lêlês skyld. Hvis jeg ikke kan få noget af Lêlê, så har jeg et problem. Det ser sort ud, siger Mustafa Öztürk, der efter eget udsagn har omkring 900.000 kroner til gode i konkursboet.

Flere står frem

Han frygter nu for sit firmas overlevelse.

- Jeg var en af deres hovedleverandører og gav dem lange kreditter på to måneder, og på den måde kunne de nemt opbygge en stor gæld. Men de misbrugte min og andre leverandørers tillid.

En anden kreditor er Jimi Høgh Danielsen. Han var frem til august måned administrerende direktør og ejer af 10 procent af selskabet. Han blev efterladt i konkursboet og har nu rejst et krav på 1,7 millioner kroner, fortæller han.

Han ønsker dog ikke at kommentere sagen yderligere. Det gør Flemming Løfgreen, der ejer transportvirksomheden Sendebudet, til gengæld. Han regner med et tab på cirka 50.000 kroner på grund af konkursen:

- Selvfølgelig er det da skide ærgerligt, at en virksomhed, man har arbejdet for og givet kredit, går konkurs, siger han.

Overvejer fremtiden

Han overvejer, om han skal indlede et samarbejde med det nyoprettede selskab, selvom Lê-familiens konkurs-manøvre altså kommer til at koste ham dyrt. Men omvendt er ordren to mands arbejde:

- Du spørger, hvad 50.000 kroner betyder for en virksomhed. Det betyder meget. Men det betyder endnu mere, hvis du skal fyre to mand, fordi du ikke ønsker at genskabe et samarbejde, siger han.

Han vil dog vurdere sin kreditpolitik, hvis samarbejdet skal fortsætte. Med konkursen har Lê-familien tørret den gamle gæld af på kreditorerne, der nu skal gør krav i konkursboet. Flemming Løfgreen mener, at man har et stort ansvar, når man har en virksomhed:

- En virksomhed skal drives en kaptajn på et skib. Den sidste der forlader skuden er ejeren. Om man så selv skal løbe rundt og snitte kartoflerne eller pakke frugten.

Anh Lês pressebureau siger til Ekstra Bladet, at hun ikke ønsker at stille op til interview.