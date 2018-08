Flere indlagt på intensiv afdeling: Nu advarer overlæge mod for meget postevand

Sommervarmen lokker flere til at drikke alt for meget vand. Holbæk Sygehus har konstant flere indlagt, nogle på intensiv

Den meget varme danske sommer får flere til at drikke alt for meget postevand, og det er ganske farligt.

På Holbæk Sygehus har man hele tiden 10-15 indlagt, som har drukket for meget postevand. Nogle bliver behandlet på intensiv afdeling, fortæller overlæge på sygehuset Henrik Ancher Sørensen til Ekstra Bladet.

- Når man sveder, er det ikke kun vand, man sveder ud, men også salt. Det bemærker man jo, når en dråbe rammer læberne, så smager det af salt. Og indtager man kun postevand, får man ikke meget andet en blot vand, siger overlægen.

På den måde risikerer man at 'fortynde' sig selv og skylle vigtige salte ud af kroppen.

- Det kan gøre, at man bliver forvirret, mister bevidstheden og kan gå i krampe og faktisk dø af det, advarer Henrik Ancher Sørensen.

Værre end tidligere

Personer, som har drukket for meget vand, skal hurtigt i behandling, og den kan vare mange dage. Flere af de indlagte på Holbæk Sygehus ligger til overvågning og behandling i op til 12 dage.

- Det er ikke noget, vi har set tidligere i mindeværdig forstand. Vi har konstant mellem 10-15 patienter i behandling for at have drukket for meget postevand. Og det tager lang tid at rette op igen, siger Henrik Ancher Sørensen.

Saltvæske

Når saltindholdet i patientens blod bliver kritisk lavt, giver man væske med salt i, men niveauet skal genoprettes langsomt.

- Man tipper ikke bare pendulet fra den ene ende til den anden. Det kan give flere andre problemer.

Adskillige blodprøver og konstant overvågning en vigtig del af behandlingen, og det kan nogle gange betyde, at patienter overføres til intensiv afdeling.

- Det er for at kunne monitorere hjerterytme og se, om patienten trækker vejret, som man skal.

Flere andre melder om syge

Det er ikke kun på Holbæk Sygehus, at man har flere alvorligt syge af postevand. Flere andre steder i landet melder om problemer med personer, der drikker for meget.

- Både kolleger fra Esbjerg og Odense fortæller, at de også har samme problemer, fortæller Henrik Ancher Sørensen.