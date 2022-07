Flere kan ikke betale husleje

Et stigende antal lejere i almene boliger kommer så langt bagud med huslejen, at lejemålet bliver ophævet.

Det er meldingen fra Boligkontoret Danmark, der administrerer 31.000 lejeboliger landet over for 59 boligselskaber.

I gennemsnit er der cirka 60 beboere hver måned, der kommer så langt bagud med regningerne, at lejemålet ophæves.

Men i juni var der flere end 90 beboere, der modtog en ophævelse af lejemålet.

Det skyldes ifølge direktør Michael Demsitz, at stigende udgifter til blandt andet varme og el vælter budgettet hos gruppen af danskere med allermindst på kistebunden.

- Vi kan jo se, at vi har måttet hæve acontobetalingen for varme væsentlig for en del beboere - op til to eller tre gange, altså 300 procent.

- Det skal lægges sammen med alle de øvrige omkostninger - specielt el, der er steget, siger han.

Det er især gruppen af beboere i almene boliger, der får varmen fra gas eller gasdrevet fjernvarmeanlæg, der kæmper med at betale regningerne.

- Den gruppe, der nu kommer i klemme, er de dårligst stillede af vores beboere. De har ikke mange penge tilbage i budgettet til at klare uforudsete udgifter, siger han.

Michael Demsitz understreger, at man forsøger at lave afdragsordninger for lejere, inden det kommer til en ophævelse af lejemålet.

- Vi kan forlænge afdragsordningen, men vi skal også sikre, at de kan betale.

- Det er vigtigt at finde en balance mellem at hjælpe beboere i klemme og samtidig sikre, at det ikke bare ender med at være naboen, der kommer til at betale hele gildet, siger han.

Et politisk flertal på Christiansborg har indgået aftale om en varmecheck på 6000 kroner til husstande med en samlet indtægt på under 650.000 kroner.

Omkring 419.000 danskere forventes at modtage checken.

Det vil være ifølge Michael Demsitz være en hjælp, også for nogle af beboerne i de almennyttige boliger. Men han tvivler på, at det vil være tilstrækkeligt.

- Det er bedre end ingenting. Men som vi ser udgifterne er steget, så rækker det ikke. Vi råber højt nu, for der er behov for hjælp til de allersvageste nu - ikke i morgen eller i overmorgen, siger han.

Cirka én million danskere bor til leje i almene boliger landet over.