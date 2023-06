Flere krænkelser hos Forsvarets udsendte

Vi har i flere år hørt om krænkende adfærd i Forsvaret, hvor flere soldater har stillet sig frem og fortalt om den kultur, der i mange år har hersket.

Senest viste Forsvarsministeriets Auditørkorps' årsberetning, at der var en stigning i antallet af anmeldelser og sanktioner efter krænkende adfærd - men det er ikke kun foregået på de danske kaserner.

Også de danske soldater, der har været på Nato-mission i Estland og Letland har begået krænkelser. Det viser Det viser anklageskrifter, dombøger og bødeforlæg fra Forsvarsministeriets Auditørkorps, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Alt i alt handlede 12 ud af de i alt 75 indberetninger til Auditørkorpset fra udsendte soldater i Letland og Estland og krænkelser. Det svarer til cirka 16 procent.

Filmede i badet

En af de mange sager er i skrivende stund i gang ved Retten i Næstved.

Ifølge anklageskriftet har soldaten 16. juli 2022 om aftenen bevæget sig ind i et baderum på basen i Letland.

Her skal han have filmet en kvindelig soldaterkammerat ved at stikke sin mobiltelefon ind under skillevæggen til det baderum, hvor hun stod nøgen under bruseren.

Han er derfor tiltalt for blufærdighedskrænkelse og uberettiget fotografering efter straffeloven. Det er dog ikke første gang.

Ifølge anklageskriftet skal selv samme soldat have forsøgt sig med en lignende manøvre tilbage i 2021 i et fitnesscenter i Nakskov. Her skal han have fulgt hende ind i kvindeomklædningsrummet og beluret hende nøgen.

Samlejebevægelser

Endnu en seriekrænker har tilsyneladende fundet vej ind i Forsvaret.

Denne gang er der dog tale om en, der er ekstremt glad for 'samlejebevægelser'.

I et bødeforlæg fra Auditørkorpset er der beskrevet tre episoder fra Letland, der overtræder militær straffelovs paragraf 19, der omhandler særligt krænkende behandling af en sideordnet.

I november og december i 2022 har soldaten gnedet sig op af tre forskellige konstabler ved tre forskellige lejligheder. Her har personen taget fat i deres hofter bagfra og lavet 'samlejebevægelser mod deres bagdel'.

Det er tilsyneladende en tilbagevendende tendens, for allerede en måned før på Garderkaserne i Høvelte skulle personen have gjort det første gang til en fest - dog ikke uden at hive op i trøjen på sin kollega først.

Personen har fået et bødeforlæg på 5000 kroner.

Stadig ansat?

Ekstra Bladet ville gerne have interviewet forsvarschef Flemming Lentfer om, hvorvidt man stadig kan være ansat i Forsvaret, når man ad flere omgange har været særligt krænkende eller krænket sin kollegas blufærdighed.

Det har han dog ikke ønsket. I stedet har Forsvarskommandoen sendt et skriftligt svar.

'Forsvarskommandoen ønsker ikke at kommentere konkrete personsager.'

'De seneste år har Forsvaret haft særlig fokus på at imødegå krænkende adfærd med en række initiativer som f.eks. handlepligt for chefer, undervisning af medarbejdere og hurtigere håndtering af krænkelsessager, hvor hele spekteret af ansættelsesretlige- og karrieremæssige konsekvenser kan tages i brug sideløbende med den eventuelt strafferetslige håndtering.'