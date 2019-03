Flere kvæstede: Berømt akrobat-families line-stunt endte helt galt

Optagelser af en alvorlig linedanser-ulykke i februar 2017 er netop blevet offentliggjort af politiet i Sarasota, Florida skriver lokalmediet WKYT.

Der var kun tre dage til premieren på Circus Sarasotas 2017-sæson, da gik det grueligt galt under træningen til et spektakulært linedanser-show.

Otte medlemmer af den berømte Wallenda-familie var i færd med en generalprøve på et spektakulært og rekordsættende linestunt, hvor alle otte balancerede i en menneskelig pyramide, da et medlem af familien mistede balancen og satte gang i en domino-effekt.

Wallenda-familien er især kendt for deres grænseoverskridende linedanser-stunts i svimlende højder, som altid foregår uden sikkerhedsnet.

Da fem af de otte Wallenda'er styrtede omtrent otte meter ned på det hårde underlag, resulterede det derfor i alvorlige skader, der blandt andet tæller interne blødninger på grund af en flænge i leveren, brækkede arme, fødder, tæer og et brækket bækken.

Familiens mest berømte medlem, Nik Wallenda, var en del af stuntet. Han formåede dog at gribe fat i linen, og slap derfor helskindet fra ulykken.

- Ja, det var en tragisk ulykke, hele hændelsen, det var et mareridt, udtalte Nik Wallenda umiddelbart efter ulykken, som han mener familien slap mirakuløst fra.

- Chefkirurgen på Sarasota Memorial Hospital sagde, at folk normalt ikke overlever den slags ulykker.

Her går Nik Wallenda på line i 120 meters højde uden nogen form for sikkerhedsanordninger. Video: AP.

Gal eller genial? Her går han rundt i 120 meters højde

Trods de alvorlige skader, slap alle familiemedlemmer dog med livet i behold og uden varige men. Dagen efter var de uskadte familiemedlemmer tilbage på linen for at gennemføre de bookede forestillinger i cirkusset.

Ulykken har i øvrigt ikke fået familien til at genoverveje den manglende brug af sikkerhedsnet.

- Det er blevet indlært i generationer, at et net kan give en falsk tryghed. Jeg har en onkel, der landede i et net, blev kastet ud af det og dræbt, lyder det fra Nik Wallenda.

Nik Wallendas farfar, Karl Wallenda, blev også dræbt i en linedanser-ulykke. Det skete i 1978, da han gik på line mellem to tårne i det ti etager høje hotel Condado Plaza i Puerto Rico, og mistede balancen.