Flere kvinder fejlbehandles: Smerter under sex forveksles med svamp

En overset sygdom der rammer flere yngre kvinder, kan give store smerter under sex, problemer med at gå på toilettet og får skamlæber til at skrumpe og næsten forsvinde, hvis det ikke behandles

Flere danske kvinder går til lægen med smerter i underlivet og kommer hjem med en forkert diagnose.

Over en længere periode har mange danske kvinder haft symptomer, som både de selv og lægerne har vurderet som en svampeinfektion eller andet, men som i virkeligheden har vist sig at være sygdommen lichen sclerosus (LS), der blandt andet indsnævrer skeden og gør sex nærmest uudholdeligt.

Der er sket en stigning på halvtreds procent med kvinder fra 2016 til 2017, der er kommet i behandling for sygdommen. Det fortæller Aalborg Universitetshospital til DR.

En af dem er 25-årige Louise Søndergaard.

- Jeg har ofte gået med de her svampeinfektioner, og jeg har bare tænkt, at det var nok meget normalt at se sådan ud og at have de her symptomer, fortæller hun til DR.

Den yngre kvinde skulle forbi sin gynækolog for at få fjernet sin hormonspiral. Her spurgte lægen, om Louise var klar over, at hun havde en masse arvæv i underlivet. Det var her, at hun fandt ud af, at hun led af sygdommen lichen sclerosus (LS).

Det forklarede også de smerter, som Louise har haft i underlivet, men som hun har fået behandling med piller mod svamp for i en længere periode.

Foto: Shutterstock

En overset sygdom

- De er i mange år blevet behandlet især for svamp af egen læge og gynækologer. Så de har faktisk gået i mange år og er blevet fejlbehandlet, fortæller Gitte Vittrup, specialist i sexologisk rådgivning til DR.

Efter Louise havde fundet frem til årsagen for de smerter hun har haft, kan hun nu modtage den korrekte behandling. Samtidig går Louise og hendes kæreste til samtaler, hvor de kan tale om de problemer, det har for deres sexliv.

For at gøre folk mere bevidste om sygdommen, er Louise også begyndt at snakke med sin omgangskreds om det.

Det er netop vigtigt med opmærksomhed på sygdommen. Man kan nemlig behandle lichen sclerosus forholdsvist simpelt med binyrebarkhormon. Hvis der ikke behandles korrekt, så begynder sygdommen at have alvorlige konsekvenser.

- Arkitekturen forandrer sig i området. De indre kønslæber kan skrumpe og for nogens vedkommende nærmest helt forsvinde. Vævet omkring skedeindgangen kan skrumpe, så de bliver påvirket under samleje eller måske helt slet ikke kan have samleje, fortæller Gitte Vittrup.