Flere lande forbyder e-cigaretter

Brugen af e-cigaretter er kommet under skarp lup den seneste måned, og nu forbyder flere land de elektriske smøger

Enorme lande som Brasilien, Thailand og senest Indien har taget et voldsomt skridt mod en damp-fri fremtid.

Det sker, efter at landene alle har bandlyst, at man må producere, importere og reklamere for e-cigaretter eller tilhørende produkter, skriver Sky News.

- De her produkter kommer med et tiltalende udseende og flere smagsvarianter, og deres udbredelse er steget eksponentielt i udviklede lande særligt blandt unge mennesker og børn, lyder det blandt andet i en udtalelse fra Indiens Sundhedsministerium.

Brugerne, der allerede har en e-cigaret i landene, kan stadigvæk bruge den. Men kan altså ikke skaffe sig nye.

Efter dødsfald: Nu forbyder de e-cigaretter med smag

Flere hundrede syge

Gennem den seneste måned er flere dødsfald i USA blevet kædet sammen med brugen af e-cigaretter med uautoriserede væsker i. Onsdag kom så den første indlæggelse i Canada, hvor en ung mand, der damper dagligt, blev indlagt med alvorlige vejrtrækningsproblemer.

Senere blev han udskrevet.

Mindst 450 personer på tværs af 33 amerikanske stater er blevet syge med vejrtrækningsproblemer og lungesygdomme relateret til brugen af e-cigaretter med uautoriserede væsker i.

Endnu en person er død efter brug af e-cigaretter

Sundhedsstyrelsen: 'Ingen bør ryge e-cigaretter'

