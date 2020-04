Flere lande omgår EU-regler: Kunder må se langt efter rejserefusioner

Stik imod EU's regler indfører flere europæiske lande lovgivning, som gør det muligt for flyselskaberne at give deres kunder tilgodebeviser frem for pengene retur

Hvis du har bestilt en rejse, som er blevet aflyst på grund af coronakrisen, kan det blive svært at få dine penge retur.

Flere europæiske lande indfører nemlig særlovgivning, som giver rejseselskaberne lov til at give kunderne tilgodebeviser i stedet for refusion - på trods af, at det er i strid med EU's regler.

Det fortæller Vibeke Myrtue Jensen fra Forbrugerrådet Tænk til Ekstra Bladet.

- Der er flere lande, som har indført lovgivning, der gør, at rejseselskaberne kan nøjes med at give deres kunder et tilgodebevis frem for at refundere deres rejser, siger Vibeke Myrtue Jensen.

- Det er i strid med EU-reglerne, som siger, at man godt må tilbyde et tilgodebevis, men at man skal refundere beløbet, hvis kunden ønsker det, siger hun.

Særlovene kan sætte rejseselskabernes kunder i penible situationer, fortæller Vibeke Myrtue Jensen fra Forbrugerrådet Tænk. Foto: PR foto

- Det er problematisk, fordi mange forbrugere havner i træls situationer, hvor de ikke kan få refunderet de penge, de har lovkrav på. Mange står tilbage i en venteposition, fortæller Vibeke Myrtue Jensen.

- Vi har set forbrugere, der er havnet i situationer, hvor de har købt billetter fra KLM (hollandsk flyselskab, red.), og så gælder hollandsk lov, som gør, at de kun kan få et tilgodebevis, siger hun.

- Én ting er, at rejsebranchen har det hårdt på grund af coronakrisen. Men det er der jo også mange forbrugere, der har. Nogle mister måske deres indkomst eller bliver sat ned i tid på arbejdet, siger Vibeke Myrtue Jensen.

- Det bliver en form for lån, rejseselskaberne tager i forbrugerne, og hvis forbrugerne skal hjælpe til på den måde, skal det være frivilligt. Det går ikke, at de køber en billet i troen på, at de kan få pengene tilbage i tilfælde af aflysning, og så viser det sig, at de ikke kan få pengene tilbage alligevel.

Vibeke Myrtue Jensen oplyser, at der i næste uge bliver afholdt forhandlinger i EU.

- Derefter vil det forhåbentlig være nemmere at svare på, hvordan kunderne bliver påvirket af de her særlove. Vi håber, at forhandlingerne falder ud til fordel for forbrugernes rettigheder, siger Vibeke Myrtue Jensen.

- Omkring midten af marts begyndte danske rejsebureauer at melde ud, at de ikke ville refundere. Men i Danmark holder vi os til EU-reglerne.

DRF: Kommer til at ske herhjemme

Tidligere fredag advarede Lars Thykier, direktør for brancheforeningen Danmarks Rejsebureau Forening, DRF, i en artikel fra Ritzau om, at den danske rejsebranche kæmper med at komme gennem en bunke af afbestilte rejser og heraf krav om tilbagebetaling.

80 procent af de medlemmer, der har besvaret en rundspørge, som brancheforeningen har sendt ud, fortæller således, at de inden for én til tre måneder vil løbe ind i problemer med likviditeten.

Hos DRF tror man derfor på, at det snart - muligvis i forbindelse med forhandlingerne i EU i næste uge - vil blive tilladt for EU-landene at tilbyde tilgodebevis frem for refusion.

- Problemet er, at det for mange kan være den eneste måde at undgå konkurs. Så om man kan lide det eller ej, tror jeg, at det bliver et system, man er nødt til at finde sig i, fordi alternativet er værre, siger Lars Thykier til Ekstra Bladet.

- Men vi har også sagt til EU, at hvis man tillader ordningen med tilgodebevis, så skal der være en garanti for, at kunderne kan få pengene, hvis rejseselskaberne går konkurs, fortsætter han.

- Jeg tror i hvert fald på, at det kommer til at ske herhjemme også.

