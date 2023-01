Flere lejere kommer bagud med betaling af husleje

Når inflationen får udgifterne til mad, lys og varme til at løbe løbsk, kan det være svært at få pengene til at række til huslejen.

Flere af de store almene boligselskaber registrerer en stigning i antallet af lejere, som trods rykkere ikke kan betale.

Hos boligselskaberne KAB, Domea og Boligkontoret Danmark steg antallet af lejere, der blev sendt til inkasso, med knap 20 procent fra 2021 til 2022.

- Priserne i supermarkedet stiger, og med ekstra regninger på el, og for nogle også for gas, hænger budgettet ikke sammen, siger Katja Lindblad-Clausen, der er chef for bæredygtige indsatser hos Domea.

Den almene virksomhed, der administrerer 35.000 boliger over hele landet, opsagde i 2022 1828 lejere. I 2021 var antallet 1518.

Rammer enlige

Det er især enlige med og uden børn, som kommer bagud med betalingen. Men de seneste måneder har boligselskabet også været i kontakt med familier med to indtægter.

I KAB, der har lejemål i hovedstaden, og hos Boligkontoret Danmark, der primært administrerer lejeboliger i provinsen, er billedet det samme.

Fælles for boligselskaberne er, at de med økonomisk rådgivning og afdragsordninger forsøger at hjælpe lejerne, så opsigelsen kan trækkes tilbage, og de kan blive boende.

Det sker af hensyn til den enkelte lejer, men også af hensyn til boligselskabet. En udsættelse er dyr, og regningen ender hos de øvrige lejere.

- Vi tilbyder at gå lejerens budget igennem med en tættekam, så deres udgifter kommer ned på et minimum. Nogle kan låne privat eller har måske noget af værdi, for eksempel en bil, som de kan sælge for at betale lejen, siger Katja Giebel, der er chef for boligsociale indsatser hos Boligkontoret Danmark.

Selv om inflationen er bremset, så vil flere lejere komme i problemer med huslejen i 2023, vurderer Solveig Råberg Tingey.

Hun er viceadministrerende direktør i Danmarks Almene Boliger (BL), der organiserer godt 500 boligselskaber.

- Priserne er steget med ni procent i forhold til sidste år, og derfor er der fortsat mange lejere, der er i en svær situation. Vi er bekymrede for, at flere kommer til at gå i restance i år, siger Solveig Råberg Tingey.

BL har derfor foreslået regeringen, at der indføres et ekstra midlertidigt tilskud via boligsikring og boligydelse.

- Det vil have den fordel, at pengene kan gives specifikt til de familier, som har en begrænset økonomi og er i risiko for at miste deres hjem – både dem, der bor til leje alment og privat.