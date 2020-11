Flere nazi-uniformer stjålet fra museum

Tidligt tirsdag morgen klokken 4.26 i nattens mørke brød en eller flere gerningsmænd ind på Deutsches Museum Nordschleswig - Det Tyske Museum i Sønderborg.

Indtil videre er meldingen fra politiet, at der er stjålet en SS-uniform, der har en værdi af 200.000 kroner.

- Det er det, vi ved i øjeblikket. Så må samlingen gøre op, om de mener, der kan være stjålet andre ting. Men det vi ved, er, at der er blevet stjålet den her SS-uniform, fortæller Helle Lundberg, der er kommunikationsrådgiver hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Foto: Deutchses Museum i Sønderborg

Værdifulde samleobjekter

Tyven eller tyvene er gået målrettet efter bestemte genstande, oplyser museumsdirektør Hauke Grella til Ekstra Bladet.

Mens politiet ikke har oplyst, at der er stjålet andet end en enkelt SS-uniform, fortæller Hauke Grella, at der er stjålet i alt tre uniformer og en fangedragt.

- Ligegyldigt hvad det løber op i af værdi, kan den historiske værdi ikke erstattes, lyder det fra en slukøret Hauke Grelle.

Museet forbliver åbent

Museet oplyser, at politiet har været på stedet for at sikre beviser. Men museet forbliver åbent.

'Under indbruddet gik gerningsmanden eller gerningsmændene målrettet efter genstande, der belyser det tyske mindretals nationalsocialistiske historie, primært forskellige uniformer.

Foto: Deutchses Museum i Sønderborg

'Uniformerne er eftertragtede og værdifulde trofæer i samlerkredse, hvilket kan være et motiv for indbruddet, skriver museet.

Hauke Grella er 'trist over indbruddet og beder om hjælp til at opklare det'.

Politiet kan ikke oplyse, hvorvidt der har været en eller flere gerningsmænd om kuppet.

Gerningsmanden eller gerningsmændene har brudt et vindue op og er kommet ind i bygningen den vej. Oplysninger i sagen til Syd- og Sønderjyllands Politi på telefon 114.