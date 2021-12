Flere oplever problemer med corona-app

Hvis man er Android-bruger har man muligvis haft bøvl med coronapas-appen de seneste dage.

Fredag oplyste Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse, at en fejl i den nyeste opdatering af coronapas-appen til Android gør, at flere oplever problemer med at åbne deres coronapas.

Lørdag lader problemet ikke til at være løst, og mange af Ekstra Bladets læsere oplever fortsat ikke at kunne få deres coronapas frem i appen. I en mail til Ekstra Bladet bekræfter Sundhedsdatastyrelsen ligeledes, at der fortsat er problemer lørdag aften.

Sundhedsdatastyrelsen opfordrer til, at borgere, som ikke kan åbne coronapas-appen, i stedet benytter Min Sundhed-appen eller sundhed.dk til at fremvise coronapas.

Der er i øjeblikket krav om at fremvise coronapas på blandt andet restauranter og barer, og fra søndag morgen bliver det ligeledes et krav at have coronapas i fjernbusser og fjerntog.

Vent med opdatering

Har man endnu ikke opdateret sin app, opfordrer Sundhedsdatastyrelsen til, at man venter med at gøre dette.

'Hvis du ikke allerede har opdateret til den nyeste version af coronapas-appen på din Android-telefon, kan du fortsat tilgå dit coronapas i appen, og vi anbefaler, at du venter med at opdatere appen, til fejlen er udbedret,' oplyser styrelsen i pressemeddelelsen.

Det er Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen, der står bag appen, men det er sidstnævnte styrelse, som står for driften af appen.