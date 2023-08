Flere personer påkørt i Göteborg

Hændelsen fandt sted ved et shoppingcenter udenfor Göteborg

Lørdag aften har flere personer været involveret i et alvorligt uheld udenfor den svenske by Göteborg.

Det skriver flere svenske medier herunder Göteborg-Posten og Expressen.

Ifølge de svenske medier blev myndighederne tilkaldt omkring klokken 21.00, hvor politi og ambulancemandskab rykkede ud til Bäckebol Center, som er et shoppingcenter udenfor Göteborg.

- Fem kvæstede personer er blevet kørt væk i ambulance, siger en teamleder hos den svenske alarmcentral til Expressen.

Göteborg-Posten har talt med et vidne, der fortæller, at en person mistede herredømmet over sin bil, hvorefter vedkommende påkørte flere personer.

Ulykken skal være indtruffet under et gaderæs, hvor flere end 500 personer var til stede ved shoppingcentrets parkeringsplads, fortæller vidner til mediet.

