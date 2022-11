Flere prisstigninger på vej: Denne gang i offentlig transport

Særligt de stigende priser på brændstof og el gør, at det nu i gennemsnit bliver 4,9 procent dyrere at køre med bus, tog og metro på Sjælland.

Det oplyser trafikselskabet DOT, Din Offentlige Transport, i en pressemeddelelse tirsdag.

Prisstigningerne træder i kraft 15. januar.

Ture med rejsekort bliver dyrere

I pressemeddelelsen skriver DOT, at de ønsker, at rejsekort er den billigere løsning, når man skal rejse med det offentlige. Men prisforskellen mellem rejsekort- og enkeltbillet-prisen på gennemsnitligt 36 procent skal gøres mindre, lyder det.

Derfor reduceres prisforskellen til 22 procent, ligesom det er del af planen, at forskellen skal mindskes yderligere i 2024.

Det betyder, at personer, der rejser med rejsekort, vil komme til at opleve en prisstigning på 8,6 procent. Ifølge DOT vil en tre-zoners rejse komme til at blive to kroner dyrere og dermed koste 23,5 kr.

Rejs længere, spar mere

Hvis man derimod rejser på enkeltbilletter, vil man opleve et prisfald, hvis man skal rejse mere end to zoner. Gennemsnitligt bliver en enkeltbillet med mere end to zoner 6,3 procent billigere.

Folk med pendlerkort på op til 10 zoner vil opleve prisstigninger på mellem nul og 9,8 procent, skriver DOT.

'Til gengæld kan alle kunder med pendlerkort til længere end ti zoner se frem til, at priserne holdes i ro til næste år', forsøger trafikselskabet at trøste med.

Pensionister med pensionistkort må også forberede sig på prisstigninger. De vil opleve en stigning på mellem 4,5 og 4,8 procent afhængigt af antal zoner.

Sådan ændrer priserne sig

