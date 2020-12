Flere sårede efter jordskred

Den lille norske by Ask blev tidligt onsdag ramt af et voldsomt jordskred. - Det er ekstremt alvorligt, siger indsatsleder til norsk medie

I buldrende mørke og hårdt vejr gik redningsfolk tidligt onsdag i alarmberedskab, da meldinger om et voldsomt jordskred i den lille norske by Ask nordøst for Oslo indløb.

I de tidlige morgentimer meldtes flere personer såret, mens hundredvis af mennesker - heriblandt beboerne på et plejehjem - måtte evakueres.

Flere bygninger er kollapset eller revet med af jordskreddet, og der indløb ifølge avisen VG meldinger til politiet fra desperate personer, der befandt sig i huse, der var sat i bevægelse af jordskredet.

- Politiet beskriver dette som en katastrofe, siger indsatsleder Roger Pettersen til VG.

- Det er et stort område, og der er mange hjem, så det er ekstremt alvorligt, siger han.

Krævende opgave

I første omgang forlød det, at flere personer var savnet, men det viser sig nu, at der snarere er tale om, at pårørende har haft svært ved at opnå kontakt til personer i det ramte område. Det betyder ikke nødvendigvis, at de pågældende personer er savnet, understreger Pettersen.

Ni personer er behandlet for skader på nærliggende hospitaler. En person skal være kommet alvorligt til skade.

Redningsmandskab gør klar til at gå i aktion. Foto: Ritzau Scanpix

Selv i dagslys er det en krævende opgave, politi og redningsmandskab er i gang med. Den jord, der har sat sig i bevægelse, består fortrinsvis af en speciel type ler, som på norsk hedder 'kvikkleire'.

- Det er en lerart, som er farlig og uforudsigelig, når det gælder, hvordan den vil opføre sig, siger Pettersen og fremhæver, at geologer har besigtiget ulykkesstedet fra en helikopter og snarest aflægger rapport med anbefalinger til den videre redningsaktion.

Ingen omkommet

- Det er et kaotisk og krævende arbejde, men i øjeblikket har vi ingen oplysninger om, at nogen er omkommet, siger Pettersen til VG.

I øjeblikket arbejder politiet med at skabe overblik over situationen og optælle antallet af huse, der er revet med af jordskreddet, samt opgøre antallet af berørte personer.

Et hotel syd for ulykkesstedet fungerer som evakueringscenter, skriver VG.

Supercyklon jævner hele landsbyer med jorden i Fiji

Dødelig kategori 5-orkan rammer Centralamerika