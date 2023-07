Flere skattekroner skyllet ud i kloakken: Skandaløst lokumsprojekt

Massevis af millioner er forsømt i udviklingsprojekter under Danida-ordningen DSIF, og nu erkender Udenrigsministeriet også problemer i et plagieret kloakeringsprojekt i Vietnam

Endnu en bistandsbrøler, der er druknet i sjusk, fejl og forsømte skattekroner, flyder op til overfladen.

Ekstra Bladet har i den seneste tid leveret flere afsløringer om Danida-ordningen DSIF's skandaløse svigt med danskernes skattekroner i Ghana, hvor 283 millioner kroner gik til et stort set ubrugt kabelprojekt.

Ulønnede indsatte blev brugt til at grave grøfter til kabelprojektet, mens et renseanlæg i forfald havde været forladt i en årrække.

Men det er ikke kun i Afrika, at der bliver sløset med store millionsummer.

Ekstra Bladet kan nu afsløre, at mindst 17 millioner kroner er skyllet ud i et vietnamesisk lokumsprojekt, hvor forundersøgelsen var kopieret, og finansieringen forsvandt.

Det storstilede bistandsprojekt skulle være afsluttet i 2019, men fire år senere er det stadig kun halvfærdigt, og de lokale vietnamesere må derfor fortsat døje med kolera og afføringsbefængt spildevand.

Lokumsprojekt i langdrag

Siden 2016 har DSIF fragtet mindst 17 millioner skattekroner til Ba Don i Vietnam, hvor 6.500 husstande skulle beriges med kloakering, og hvor sundhedsfarligt spildevand, der blev udledt i en nærliggende flod, i stedet skulle renses i et moderne renseanlæg.

Men det skete aldrig, kan man læse i den evalueringsrapport af DSIF, som - hvilket Ekstra Bladet tidligere har beskrevet - blev syltet og gemt for Folketinget.

Og mens de mange danske millioner muligvis er gået tabt, så står de lokale vietnamesere tilbage med et ubrugeligt betonbyggeri og halvfærdige kloakker.

Ingen i byen Ba Don kan bruge det milliondyre og halvfærdige danske projekt. Foto: Privatfoto

Ingen af de i alt 6.500 huse er forbundet med fungerende kloakker. Renseanlægget er ufærdigt og ubrugt.

Og pumper, ventiler og andet udstyr er ikke monteret, men i stedet opmagasineret i containere i original emballage.

- Det er selvfølgelig ikke heldigt, og det jo også en tabt investering, siger Per Krøyer Kristensen, som er direktør for Suez Water A/S, der tilføjer, at projektet 'antageligvis' aldrig kommer til at fungere.

Den danske virksomhed opsagde nemlig kontrakten i oktober 2021 efter flere års stridigheder med de lokale myndigheder.

Ifølge den danske direktør skyldes det, at de vietnamesiske myndigheder ikke ville betale, men i en evalueringsrapport, hvori projektet indgår, står der, at Suez Water A/S nægtede at tilkoble husene til kloakken, selvom det stod i kontrakten, fordi budgettet var for lavt.

Og evalueringsrapporten tegner generelt et billede af, at DSIF ikke havde gennemført de nødvendige undersøgelser, før de kastede millioner af skattekroner efter Ba Don.

Skulle ikke have været godkendt

DSIF er i flere tilfælde blevet forbundet med frygteligt forarbejde, men graden af sjusk når nye højder i det vietnamesiske kloakprojekt.

En forudgående undersøgelse, der skulle vurdere behovet for og udførelsen af projektet, var nemlig plagieret fra tidligere projekter.

'Der er omfattende kopiering af andre projekter blandt andet af simple, forkerte tal, der er indsat fra andre projekter', står der blandt andet i evalueringsrapporten af DSIF, hvori det også er beskrevet at noget så basalt som bynavnet var plagieret.

'Så lave standarder skulle ikke have været accepteret af DSIF', konkluderer konsulenterne bag rapporten.

Udviklingsministeren Dan Jørgensen har i de seneste 14 dage tilsyneladende ikke haft 30 minutter til at tale med Ekstra Bladet, der gentagne gange har efterspurgt et interview. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Godkendt flere år i forvejen

Evalueringsrapporten beskriver også 'signifikante fejl i de overordnede tal'.

DSIF's oprindelige plan for projektet var, at 6.500 husstande skulle nyde godt af nye kloakker.

Det tal blev dog nedjusteret med mere end halvdelen, da kontrakten blev underskrevet, så kun 3.000 husstande skulle have glæde af den danske bistand.

- Selve undersøgelserne bliver lavet flere år i forvejen, og da projektet skulle føres ud i livet, så rækker pengene pludselig ikke alligevel, og så må man jo skære ned. Så må man se på, hvad det er, vietnameserne selv kan lave bagefter, fortæller Per Krøyer Kristensen om nedjusteringerne.

Men der blev ikke taget højde for, at nedjusteringen 'åbenlyst underminerede beregningerne for, at det kunne løbe rundt økonomisk', som konsulenterne bag evalueringsrapporten skriver.

Opmærksom på problemer

Ekstra Bladet har i mere end to uger forgæves forsøgt at få et interview med Udviklingsminister Dan Jørgensen, og det har heller ikke været muligt denne omgang.

I et skriftligt svar oplyser Udenrigsministeriet, at de er opmærksomme på, at der har været problemer i Ba Don-projektet, og at de forsøger at løse dem med de vietnamesiske myndigheder.

'Udenrigsministeriet er opmærksom på, at der har været problemer i Ba Don-projektet'.

I svaret erkender Udenrigsministeriet også, at det ikke må ske, at plagiat bliver godkendt, og de skriver, at deres arbejdsmetoder har ændret sig så det i dag ville være ’utænkeligt’.

Udenrigsministeriet oplyser, at implementeringen af projektet begyndte i 2016, og at det ikke er lukket ned endnu.

De skriver desuden, at DSIF og Udenrigsministeriet arbejder på en plan, som blandt andet skal forbedre forberedelsen af projekter.