Flere slagterier ramt af corona

To slagterier og et pakkeri i Vejen Kommune er ramt af corona.

Det bekræfter byens borgmester Egon Fræhr (V) over for Ekstra Bladet.

Konkret er der tale om Danish Crowns kreaturslagteri i Holsted, SB Pork i Brørup og Skare Meat Packers i Vejen.

- For en uge siden blev de opmærksom på det, og så har de arbejdet med smitteopsporing, og vi har hjulpet med isolation, siger borgmesteren.

Han fortæller, at der i dag ikke er nye smittede i Vejen.

Niels Jørgen Villesen, direktør i Tican, der ejer SB Pork, fortæller, at selskabet blev opmærksom på problemet, og derfor er alle medarbejdere blevet testet.

- Og i den screening er der fundet nogle tilfælde. Vi er i fuld kontakt med myndighederne omkring det, siger han.

Ingen af de medarbejdere, som er testet positive, nåede ind på slagteriet, oplyser han.

Egon Fræhr fortæller, at nogle af medarbejderne har boet sammen, og derfor har kommunen hjulpet med at få dem isoleret fra hinanden.

Hvor mange der konkret har været smittet hos de tre virksomheder, kan borgmesteren ikke sige.

- Vi har været tæt på 50 smittede i Vejen Kommune i den uge, og vi kan se, at der er en overrepræsentation hos de firmaer, siger han.

Hos Danish Crown fortæller Jens Hansen, presschef, at slagteriet fredag testede alle medarbejdere, og at sker igen torsdag i denne uge.

- Vi er så godt et sted, som vi kan være lige nu. Men det afgørende er, hvordan det ser ud torsdag denne uge, siger Jens Hansen.

Han bekræfter ligeledes, at flere af de ansatte bor sammen og transporterer sig sammen.

- Det betyder, at hvis bare en enkelt bliver smittet, går det hurtigt.

- Det er ikke første gang, at det giver problemer, at jeres medarbejdere bor sammen. Burde I ikke gøre noget ved det?

- Selvom vi bad alle om at bo hver for sig, ville det ikke afholde dem fra at være sammen, når de har fri. Og vi kan ikke bestemme, hvem folk skal være sammen med i deres fritid.