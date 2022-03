Flere smækker kassen i

To store millionfonde har besluttet sig for foreløbigt at holde den skandaleramte interesseorganisation Danske Skoleelever ud i strakt arm. Kommune overvejer ligeledes sin støtte til foreningen

Ikke nok med at Børne- og undervisningsministeriet i februar satte en foreløbig stopper for alle udbetalinger til den skandaleombruste forening Danske Skoleelever – nu tøver flere andre bidragsydere ligeledes med deres støtte.

Således oplyser blandt andre Danmarks største fond, Novo Nordisk Fonden, som i 2019 gav tilsagn om en bevilling på 1,8 millioner kroner til Danske Skoleelevers projekt ’DM i fagene’, at kassen for nuværende er smækket i.

- Bevillingen er aktuelt sat i bero på baggrund af en henvendelse, vi har modtaget, om den sag, der også er beskrevet i medierne. Henvendelsen giver anledning til, at vi ser os nødsaget til at undersøge dette nærmere, og mens undersøgelsen pågår, vil der ikke blive foretaget yderligere udbetalinger til projektet, siger Christian Mostrup, der er pressechef i fonden.

Ekstra Bladet konfronterer Robert Holst Andersen om det faktum, at Egmont Fonden i 2019 trak støtten til Danske Skoleelever.

TrygFonden er ikke længere tryg

Ekstra Bladet har gennem den seneste tid afsløret en række foruroligende forhold i Danske Skoleelever, herunder at foreningen i årevis har haft mindreårige ulovligt boende i en kontorbygning, og at mistanke om misbrug af fondens midler i 2019 fik Egmont Fonden til helt at stoppe sin støtte.

Afsløringerne har bevirket, at Børne- og undervisningsministeriet har sat organisationen, der på seks år har hævet 54 millioner kroner fra statskassen, under tilsyn.

Derudover bliver børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) nu også direkte involveret i sagen, idet hun er indkaldt til et samråd om situationen den 21. april.

Af de grunde forholder TrygFonden, der sidste år gav Danske Skoleelever tilsagn om en bevilling på 2,5 millioner kroner, sig ligeledes afventende.

- Det konkrete projekt er stadig så nyt, at vi endnu ikke har udbetalt støtte til Danske Skoleelever, hvilket som i alle vores donationer sker efter dokumentation for udgifterne. Herudover vil vi afvente konklusionerne af tilsynet samt det planlagte samråd med ministeren, siger Ida Hagemann, projektchef i TrygFonden.

Det er børne- og undervisningsudvalget, der har indkaldt minister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til et lukket samråd i sagen om Danske Skoleelever. Samrådet er fastsat til den 21. april. Foto: Philip Davali

Socialdemokratiet vil ud

Og de to fonde er ikke de eneste, der nu ser sig nødsaget til aktivt at forholde sig til de mange skandaler, der på det seneste er dukket op til overfladen i Danske Skoleelever. I Odsherred Kommune ønsker Socialdemokratiet nemlig heller ikke, at kommunen fremadrettet skal støtte op om foreningen ved at være en såkaldt elevvenlig kommune.

Det oplyser Felex Pedersen, som på vegne af partiet har indstillet til, at børne-, unge- og uddannelsesudvalget overvejer at kvitte partnerskabet på sit møde tirsdag.

- Vi har fulgt dækningen i Ekstra Bladet og er dybt bekymret over, at vi som kommune bidrager til en organisation, som nu er underlagt tilsyn, siger Felex Pedersen, der tilføjer, at det for ham er underordnet, at kommunens støtte mere er af principiel end af økonomisk karakter.

- Er der hold i de her mange alvorlige sager, hvilket det jo tydeligvis lader til, så er det Socialdemokratiets holdning, at kommunen bør trække sig helt uanset hvad, siger han.