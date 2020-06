Flere smittet efter privatfest på kendt kro

Flere personer er blevet smittet med coronavirus efter en privatfest 13. juni på Skovriderkroen i Charlottenlund.

Det bekræfter Styrelsen for Patientsikkerhed over for TV2 Lorry.

46 personer var til stede under arrangementet.

Styrelsen oplyser, at de har været i kontakt med alle de smittede på kroen.

Samtlige deltagere ved festen skal nu testes.

- Jeg kan sige, at vi laver smitteinddæmning, og at vi er i kontakt med alle de smittede, og hvem de har haft nærkontakt med, så vi kan lave smitteopsporing. Dem, der er nære kontakter til de smittede, bliver testet, så vi får stoppet smitten, siger Bente Møller, der er enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, til TV2 Lorry.

Hun kan ikke oplyse, hvor mange smittede der er tale om.