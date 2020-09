Flere smittet i Nordea: Medarbejdere sendt hjem

Flere ansatte i Nordeas filial på Vesterbrogade i København er blevet smittet med coronavirus.

Derfor har banken besluttet, at alle medarbejdere, der arbejder på samme etager som de smittede, sendes hjem.

Foto: Philip Davali

Ifølge Nordeas pressechef, Stine Green Paulsen, er der tale om 'en håndfuld' smittede ansatte.

- Vi må ikke registrere det i vores HR-system, da vi ikke må spørge, hvorfor vores ansatte melder sig syge, så derfor kan jeg ikke give det præcise antal, siger pressechefen til Ekstra Bladet.

- Men flere af dem har selv sagt, at det er, fordi de er testet positive for coronavirus, så jeg kan sige, at det er omkring en håndfuld, fortæller Stine Green Paulsen.

De nyopståede smittetilfælde betyder, at alle medarbejdere, der har kontorplads på samme etage som de smittede, er blevet sendt hjem.

Her er der tale om rådgivere og ikke medarbejdere, der arbejder på stueetagen, hvor man er i direkte kontakt med kunder.

- De personer, der er sendt hjem, skal nu testes og kan første komme tilbage, når de kan fremvise en negativ test, siger Stine Green Paulsen.

I forvejen arbejder halvdelen af de ansatte i filialen hjemmefra, da den er beliggende i hovedstadsområdet, som er hårdt ramt af coronavirus for tiden.

