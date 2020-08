Flere smittet med coronavirus på gymnasium

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Flere personer med tilknytning til Ordrup Gymnasium nord for København er konstateret smittet med corona.

Det bekræfter skolens rektor, Søren Helstrup, i en mail til Ekstra Bladet.

Skolen har 'færre end fem' coronatilfælde, men præcis hvor mange der er tale om, og om det er elever eller lærere, der er smittet, vil skolen ikke svare på.

Endnu er ingen elever eller klasser blevet sendt hjem i karantæne. Det sker ifølge rektoren efter råd fra Styrelsen fra Patientsikkerhed, som skolen er i dialog med.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ordrup Gymnasium har modsat andre gymnasier ikke sendt elever hjem i karantæne. Foto: Henning Hjort.

'Styrelsen frarådede fredag eftermiddag hjemsendelse af hele klasser ved enkeltstående tilfælde af smitte, der ikke er sket på skolen', skriver Søren Hestrup i mailen.

Dermed reagerer Ordrup Gymnasium anderledes på coronasmitten end andre gymnasier, folkeskoler og børnehaver landet over har gjort.

140 elever sendt hjem

På Stenhus Gymnasium i Holbæk blev fem klasser i sidste uge sendt hjem, efter at én elev i hver klasse havde udvist symptomer på coronavirus. Det svarer ifølge TV Øst til 140 elever.

Også på Aalborg Handelsskole blev en klasse på 3. årgang fredag sendt hjem, efter at en elev på skolen blev testet positiv for coronavirus. Det samme blev de undervisere, der havde været i kontakt med klassen inden for 48 timer.

Derudover får de hjemsendte elever i Aalborg ikke lov til at komme tilbage på handelsskolen, før de kan fremvise to negative coronatest taget med to dages mellemrum, skriver TV2 Nord.

Skolen lukker i

Ekstra Bladet har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed for at høre, hvordan det kan være, at gymnasierne reagerer så forskelligt - når én smittet elev kan føre til, at en hel årgang + lærere bliver sendt hjem i Aalborg, mens ingen bliver sendt hjem, når der er flere smittede på Ordrup Gymnasium.

Styrelsen ønsker ikke at kommentere de konkrete tilfælde eller den rådgivning, der er givet, men udtaler, at 'vores anbefaling beror på en konkret vurdering fra gang til gang'.

Rektor på Ordrup Gymnasium Søren Helstrup understreger over for Ekstra Bladet, at gymnasiet følger myndighedernes retningslinjer.

'Hvis elever eller medarbejdere har været i tæt kontakt med smittede skal de blive hjemme, indtil de er testede – dette ved alle elever og medarbejdere', skriver rektoren i sin mail.

Han ønsker dog ikke at svare på Ekstra Bladets opfølgende spørgsmål, herunder hvordan skolen kan udelukke, at smitten skal være sket på skolen.