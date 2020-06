Flere smittet: Stort busselskab fastholder forsigtighedsprincip

Efter en busrejse på tværs af landet til Bornholm er fire personer konstateret smittet med coronavirus.

Det bekræfter Miriam Bisgaard Christiansen, der er direktør for Nilles Rejser, som de fire personer rejste med, over for Nordjyske.

- De kontaktede os på vagttelefon i tirsdags, og vi kontaktede efterfølgende samtlige gæster, som vi bad om at blive testet, siger hun til avisen.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra direktøren eller andre i Nilles Rejser.

Men hos et af landets største busselskaber er man godt klar over, at det kan skabe utryghed blandt danskere, der står klar til at hoppe på bussen for eksempelvis at holde sommerferie i den anden ende af landet.

- Den konkrete hændelse med de fire nye smittetilfælde har ikke givet os flere nervøse kunder - endnu. Vi er dog opmærksomme på, at det kan gøre folk nervøse. Vi har under hele coronakrisen fået spørgsmål fra kunder, der vil vide, hvad vi gør for at sikre dem, siger Jesper Maack, kommunikationschef for Molslinjen, der ejer busselskabet KombardoExpressen.

- Man kan sige, at det er et af vilkårene ved kollektiv transport, at der er en risiko for smitte. Og at det sker nu, ser jeg mere som en naturlig konsekvens af, at vi åbner landet mere og mere op. Der er ingen, der ved, om de fire personer er smittet på bussen, i køen til bussen eller et andet sted på deres rejse.

- Men vi fastholder et forsigtighedsprincip, selv om retningslinjerne på området er blødt op, fortæller Jesper Maack.

I begyndelsen af coronakrisen lød reglerne på transportområdet, at kun hvert andet sæde måtte sælges. Nu må alle sæder i princippet sælges og busser fyldes, så længe passagererne sidder med ansigtet i samme retning, eller har minimum en meter mellem ansigterne.

Forsigtighedsprincippet hos KombardoExpressen betyder, at de fortsat har nedsat kapaciteten, så kun 75 procent af sæderne bliver sat til salg.

- Det betyder, at folk, der rejser sammen og gerne vil sidde sammen, kan det, mens folk, som rejser alene eller er utrygge, kan sidde alene uden en sidemand, forklarer kommunikationschefen.

Ekstra Bladet mødte lørdag en række buspassagerer, der grundlæggende var trygge ved at rejse.

- Det er da noget, jeg har tænkt over (smittefaren i bussen, red.). Men jeg har tillid til, at busselskabet overholder reglerne fra myndighederne, siger Ulla Grønborg, der havde sørget for at have håndsprit med. Foto: Anthon Unger

- Vi fik besked om, at vi skulle have maske på i bussen, så derfor gjorde jeg det. Men havde jeg ikke fået den besked, ville jeg ikke have taget den på, siger Luis Marqus på 21 år.