Flere steder ramt af feriekø

Der meldes om kødannelse flere steder lørdag middag på grund af tæt ferietrafik.

På Twitter oplyser Sund & Bælt klokken 13:41, at det er tilfældet på Storebæltsbroen.

'På Østbroen i retning mod Sjælland advares der imod kødannelse,' skriver de.

På Sydmotorvejen fra Sakskøbing mod Rødby på Lolland-Falster er der ifølge Vejdirektoratet stadig ferietrafik mellem Holeby og Rødbyhavn, hvor der er kø frem til færgen mellem Rødby og Puttgarden.

Tidligere lørdag middag var der på E20 på Vestmotorvejen fra Ringsted mod Knudshoved mellem Slagelse V og Storebæltsbroen også meldinger om kø, hvor der også om forlænget rejsetid for flere bilister.

På samme motorvej mellem Sorø og Slagelse Ø er der også tæt trafik, fordi der tidligere var spærret i højre side, da man arbejdede på at få en havareret lastbil af vejen.

Klokken kvart i et var meldingen, at der er et par kilometers kø, der skulle afvikles.

Advarede tidligere

Tidligere lørdag advarede Vejdirektoratet om tæt trafik flere steder i landet, på grund af at mange mennesker i dag kører på ferie.

Her skrev de i et tweet, at det især er i tidsrummet 11-15, at ferietrafikken forventes at være værst på tværs af landet og i begge retninger.

