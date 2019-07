Flere strande har indført nyt badeflag

Sommeren og de høje temperaturer er for alvor kommet, og for mange betyder det en tur på stranden.

Når vi træder ned i sandet med håndklædet under armen, tjekker mange af os måske lige om Friluftsrådets Blå Flag er oppe, så vi ved, at der er gode forhold.

Men flere strande har i år fået et nyt flag i flagstangen - nemlig Friluftsrådets hvide flag med blå bølger kaldet Badepunkt, som blev startet op som forsøg sidste år.

For i år er flaget blevet gjort til en permanent ordning, og flaget hænger nu ved 14 badesteder i landet. Det skriver DR P4 København.

- Som strandgæst kan man bruge Badepunkt til at vide, at der er den bedste badevandskategori, der er badesikkerhed, og så er der en lokal oplevelse ud over det at bade, forklarer Bjarke Lembrecht Frandsen, konsulent hos Friluftsrådet, til DR P4 København.

Det nu permanente Badepunkts-flag er her ankommet til Børsmose Strand på det jyske vestkyst. Foto: Friluftsrådet

Bikinier og badejern på Costa del Aalborg. Foto: René Schütze

I Helsingør Kommune var man med i forsøgsordningen sidste år, og i år har man valgt at indføre Badepunkt på et ekstra badested ved Kronborg Strand, forklarer Jens Bertram (K), næstformand for By, Plan og Miljøudvalget i Helsingør Kommune, til DR P4 København.

- Vi vil gerne vise, at vi har nogle steder, som er egnet til at gå i vandet, og hvor der er kvalitet, og det synes vi, at vi gør med Badepunktsflaget, siger Jens Bertram til DR P4 København.

Ifølge Bjarke Lembrecht Frandsen kan badegæster fremover se flere Badepunktsflag, for mange kommuner har henvendt sig til Friluftrådet med spørgsmål om, hvordan flaget kan fungere godt hos dem.

- Det er noget, der vil udvikle sig de næste år, og jeg er stensikker på, at vi kommer til at se flere næste år, siger Bjarke Lembrecht Frandsen til DR P4 København.

Badepunkt stiller færre krav til service og faciliteter på stranden end det mere velkendte Blå Flag. Eksempelvis skal der ikke være affaldssortering, førstehjælpskasse og nødhjælpstelefon på strande med det nye flag.

Men selvom det kan være nemmere og billigere for kommunerne at få et Badepunktsflag, så skal der stadig være den bedste badevandskategori, badesikkerhed og en lokal oplevelse ud over det at bade.

- Jeg kan godt forestille mig, at man vil se en række Blå Flag-strande, hvor det ikke giver mening at fortsætte med at bygge faciliteter og service op, som vil skifte til Badepunkt, siger Bjarke Lembrect Frandsen til DR P4 København.

I Norge og Sverige kan du også finde badesteder med Badepunkt.