Flere teenagere indlagt efter brug af e-cigaret

Otte teenagere er blevet indlagt i USA, efter at de har dampet på e-cigaretter i en periode, hvorefter de fik vejrtrækningsproblemer

På bare en måned har otte teenagere fået så slemme lungeskader, at de er blevet indlagt i den amerikanske delstat Wisconsin.

Ifølge Science News kan det skyldes, at de har brugt de populære e-cigaretter.

De unge mennesker havde svært ved at trække vejret, og selvom det endnu er uvist, hvad der præcist forårsagede problemerne, så er det sikkert, at de alle dampede på e-cigaret i ugerne og måneder op til deres indlæggelse.

- Nogle af børnene var ret syge og havde brug for meget hjælp, siger Jonathan Meiman, overlæge fra Wisconsin Department of Wealth.

Flere af dem skulle blandt andet bruge iltapparater for at kunne trække vejret tilstrækkeligt.

Gør ondt hele livet

Ifølge lungeekspert Sharon McGrath-Morrow fra John Hopkins University School of Medicine er det ikke overraskende, at unge mennesker oplever problemer, når de damper, og det risikerer at påvirke dem helt ind i voksenlivet.

- Studier viser allerede, at der er flere symptomer på kroniske lungesygdomme og flere alvorlige astmasymptomer hos folk, der damper, siger hun til Science News.

Mangler stadigvæk forskning

Der mangler endnu studier, der beviser, hvordan man bliver påvirket af at have dampet e-cigaret, forklarer Charlotta Holm Pisinger, professor i tobaksforebyggelse på Københavns Universitet, til DR.

- Det eneste, vi mangler, er de store undersøgelser, der følger e-cigaretbrugere over mange år.

- Der kan gå 40-50 år, før vi kender de fulde konsekvenser af e-cigaretter. I dag opdager man også stadig skadelige effekter af cigaretter. Men vi har ikke råd til at vente så længe, siger hun.

