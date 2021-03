Flere teorier om blodpropper: Kan komme fra andre vacciner

To teorier om, hvorfor nogle vaccinerede med AstraZeneca-vaccinen har fået alvorlige bivirkninger som blodpropper til følge i Danmark og Norge, har nu set dagens lys.

I Sundhedspolitisk Tidsskrift kunne overlæge og professor i mikrobiologi ved Rigshospitalet Niels Høiby og den pensionerede speciallæge Torben Sørensen fortælle, at dårlig vaccineteknik kunne være en mulig forklaring på de alvorlige bivirkninger.

Til Ekstra Bladet fortæller Niels Høiby, at der ikke bliver foretaget aspiration ved de vaccinationer, han har set på tv.

Aspiration bliver brugt for at tjekke, om kanylen har ramt et blodkar eller musklen. Det gør man ved at trække en smule ud i vaccinesprøjten. Hvis der kommer blod i sprøjten, har man ramt et blodkar. Det vil man gerne undgå, fortæller Niels Høiby til Ekstra Bladet.

- Det skal man for at sikre, at man ikke har beskadiget nogen blodkar, for så kan man risikere at sprøjte vaccinen ind i blodbanen, siger han.

Han fortæller, at det i værste tilfælde kan medføre mange små blodpropper i lungerne, hvis vaccinen kommer i blodet.

Den skal derimod indsprøjtes dybt i musklen, mens man undgår at ramme blodårer.

- Man vil gerne have det ind mellem cellerne i musklen, så det kan sive ind i lymfeknuderne, hvor antistofferne begynder at blive dannet.

I Sundhedsstyrelsens 'retningslinjer for håndtering for af vaccination mod covid-19' bliver det også beskrevet, at man skal lave aspiration, når man vaccinerer.

WHO gentager opfordring til at bruge AstraZeneca-vaccine

En anden mekanisme

Niels Høiby underbygger sin hypotese med en artikel fra det videnskabelige tidsskrift The Lancet, hvor en 65 år gammel amerikansk kvinde oplevede samme alvorlige bivirkninger som set i Danmark efter at være blevet vaccineret med enten Pfizer- eller Moderna-vaccinen.

Derfor tror han ikke, at bivirkningerne kun kan forekomme efter vaccinering med AstraZeneca.

- Når det viser sig, at det kan ske med en af de andre vacciner, er det jo ikke vaccinen, den er gal med. Så må det være en anden mekanisme.

Det vides endnu ikke, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne, men WHO's chef i Europa, Hans Kluge, siger, at de positive virkninger ved AstraZenecas vaccine langt overstiger de risici, som der kan være.

- Offentlighedens tillid er altafgørende, og myndighederne må sikre transparens, kompetence og empati.

Maner rygter i jorden: Man kan godt få erstatning

Nordmænd: Ingen andre ting end vaccinen kan forklare det

Torsdag kunne en norsk forskergruppe fra Rikshospitalet i Oslo fortælle, at de mente at have fundet årsagen til, at tre sundhedsmedarbejdere under 50 år blev indlagt med svære blodpropper efter vaccination med AstraZeneca.

Det skriver VG.

Teorien, som de mener at have bekræftet, lyder på, at der var tale om, at vaccinen udløste en immunrespons ved blodpladerne i forbindelse med vaccinen. Dermed mener de, at der ikke er andre ting end vaccinen, der kan forklare de alvorlige bivirkninger.

Det norske lægemiddelagentur vil ikke kommentere detaljerne.

Norsk lægegruppe: AstraZeneca-vaccine udløste blodpropper

Niels Høiby vil bestemt heller ikke afvise, at den norske teori kan være sand i forbindelse med de norske tilfælde af blodpropper.

Ekstra Bladet har været i kontakt med både Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, men ingen af dem kan kommentere emnet.

Lægemiddelstyrelsen fortæller, at de ikke kan komme ind på det, når det ikke drejer sig om fejl på medicinsk udstyr, mens Styrelsen for Patientsikkerhed henviser til Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), der er i gang med at undersøge de voldsomme bivirkninger.