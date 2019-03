Flere tidligere studerende ender i gældsfælde

Studerende sætter sig i gæld til halsen for at dække udgifter til bolig, indskud og studiebøger, lyder det fra SF og Danske Studerendes Fællesråd

Tidligere studerende har ikke råd til at betale deres SU-lån, som derfor forfalder til inddrivelse hos Skattestyrelsen. Sådan lyder vurderingen fra SF og Danske Studerendes Fællesråd i kølvandet på Ekstra Bladets afsløringer af en dramatisk stigning i den misligholdte SU-gæld i perioden fra 2010 til 2018.

SF's uddannelses- og forskningsordfører, Jacob Mark, ser 'først og fremmest' forøgelsen i den misligholdte SU-gæld som udtryk for, at et stigende antal tidligere studerende må opgive at tilbagebetale deres SU-gæld.

- Det kan godt være, at der er noget med opkrævningen, som halter. Men jeg har selv engang lånt SU og selv betalt pengene tilbage. Systemet er rimelig overskueligt, så jeg tror, at det største problem er, at der er mennesker, som ikke har råd til det. Det skyldes, at det er blevet for dyrt at være studerende i dag, siger ordføreren.

DSF: SU'en eroderes år for år

Han får opbakning fra formanden for Danske Studerendes Fællesråd, Johan Hedegaard Jørgensen, som mener, at stigningen er et resultat af dyrere leveomkostninger for studerende i Danmark. Ifølge DSF er der gennem en årrække sket en skævvridning af forholdet SU'en og de studerendes leveomkostninger, fordi SU'en ikke stiger i takt med den generelle løn- og prisudvikling.

- Derfor har Jakob Mark helt ret, når han peger på, at det er blevet markant dyrere at være studerende i Danmark. Men det handler også om, at SU’en bliver eroderet år for år af, at man har besluttet, at SU'en ikke skal følge lønudviklingen i resten af samfundet, siger Johan Hedegaard Jørgensen.

Hos DSF er man bekymret over, at der er nogle grupper blandt de studerende i Danmark, som har særligt svært ved at betale deres SU-lån tilbage. Han peger på, at undersøgelser fra Norge viser, at det især gør sig gældende for enlige mødre og studerende, der ikke kommer fra akademiske baggrunde.

Studerende presses på pengepungen

Forbrugerøkonom hos Nordea Ann Lehmann Erichsen vurderer, at det er blevet dyrere at være studerende gennem de seneste ti år. Hun påpeger også, at regeringens fremdriftsreform betyder, at færre studerende har et studiejob i dag end for ti år siden, fordi de presses hurtigere gennem deres studier.

Samtidig er prisen på lejeboliger steget til vejrs gennem en årrække.

- Hvis man som studerende skal ud og finde en lejlighed på det fri boligmarked, så er man nødt til at slå sig sammen med måske tre andre studerende for at betale en moderne lejlighed til 12.000-15.000 kr. om måneden, siger hun.

Ann Lehmann Erichsen har undersøgt danske studerendes holdninger til at optage lån. Undersøgelsen viste, at de studerende generelt kun ønsker at optage lån, hvis det er en absolut nødvendighed. Derfor ser hun det stigende antal misligholdte SU-lån som udtryk for, at mange studerende er pressede på pengepungen.

LA: Det er total offergørelse

Liberal Alliances uddannelsesordfører, Henrik Dahl, afviser, at studerende kommer i problemer på grund af stigende boligpriser, fremdriftsreform og den afregulerede SU. Han bider mærke i, at Danmark i forvejen har verdens højeste SU og er blandt de lande i verden, som bruger flest penge på uddannelse og forskning.

- Det er noget total offergørelse. Hvis man studerer 37 timer om ugen, kan man selvfølgelig godt tage et studiejob på ti timer ved siden af, hvis man er ung, frisk, rask og rørig. Jeg synes, at det er forargeligt, at det bliver til en konkurrence om at gøre sig selv til offer, siger han.

En højere SU kan ifølge Henrik Dahl betyde, at endnu flere studerende fra andre lande vil søge til Danmark for at drage fordel af vores SU-system. Derfor advarer han mod at forhøje SU-satsen.