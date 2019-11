Flere tog aflyst: Togbusser indsat på lang strækning

Turen til arbejde for pendlere fra Nykøbing Falster kan torsdag morgen blive en særdeles langtrukken en af slagsen.

Alle tog mod København er nemlig blevet aflyst, og der er i stedet indsat togbusser mellem Nykøbing og Ringsted.

Det oplyser DSB.

Årsagen er, at et arbejdskøretøj er brudt sammen ved Orehoved, og derfor kan der ikke køre tog i nordlig retning på strækningen.

Det vil sige at passagerer fra Nykøbing, Eskilstrup, Nørre Alslev, Vordingborg, Lundby, Næstved og Glumsø skal kigge efter en togbus frem for et tog, når de skal i retning mod Ringsted og København.

Passagerer fra Næstved kan dog med fordel benytte banen Lille Syd, der kører til Roskilde via Køge, oplyser DSB.

Ifølge Banedanmark ventes problemet først løst omkring klokken 9.

Der kører ingen tog mellem Nykøbing Falster og Vordingborg frem til klokken 9. Der er indsat togbusser i stedet, og vi kan få forsinkelser på Sjælland i morgentrafikken. Det arbejdskøretøj, der er årsagen til, at vi ikke kan køre tog, er ved at blive bugseret væk. — Banedanmark (@banedanmark) November 7, 2019

