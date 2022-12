Flere togafgange aflyst

Skal du med regionaltog fredag morgen, kan det være en god idé at tjekke Rejseplanen en ekstra gang, inden du begiver dig ud i vinterkulden.

Regionaltogene mellem Aarhus og Fredericia og mellem Esbjerg og Aarhus er nemlig aflyst, hvilket betyder, at flere vil skulle med togbus.

Det oplyser DSB på Twitter.

'Passagerer til og fra Hedensted skal i retning mod Aarhus benytte InterCity-tog og i retning mod Fredericia InterCityLyn-tog', skriver DSB.

De tilføjer, at der snart vil komme informationer om togbusser til dem, der skal til Børkop og Brejning.

Også problemer på Sjælland

Der er også en signalfejl mellem Roskilde og Viby Sjælland, hvilket betyder, at der vil køre færre tog og være længere rejsetid på strækningen frem til klokken 11.

Det oplyser DSB på deres hjemmeside.

Desuden er der en fejl på et sporskifte ved Hundige Station, som betyder, at der kører færre S-tog mellem Køge og Holte på linje E, og at togene på linje A kun kører mellem Hillerød og Vallensbæk og mellem Hillerød og København H.

Ekstra Bladet følger sagen.