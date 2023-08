Flere togaflysninger fra morgenstunden

Et havareret godstog spænder ben for togtrafikken i Jylland torsdag morgen.

Af den grund kan Arriva ikke køre tog mellem Esbjerg og Skjern.

Det oplyser P4 Trafik på det sociale medie X.

'Der indsættes i stedet busser / taxa på strækningen,' står der i opslaget.

Hvis man ønsker mere information om sin rejse, kan man tjekke arriva.dk eller Rejseplanen.

Længere rejsetid og aflysninger

På Sjælland bliver det heller ikke den letteste morgen for togpendlerne.

Mellem Holbæk og Regstrup bøvler man med et overgravet kabel, oplyser DSB.

Det betyder, at man kan risikere længere rejsetid, eller at ens afgang bliver aflyst mellem København H og Kalundborg.

'Banedanmark arbejder på at rette fejlen. Vi har ingen prognose,' oplyser DSB på hjemmesiden.

Letbane afsporet

Heller ikke i Odense kører det på skinner torsdag morgen.

I forbindelse med et uheld onsdag aften blev et letbanetog afsporet, og det er eftervirkningerne af dét uheld, der gør, at letbanen ikke kører efter planen.

Således kører der ikke letbanetog mellem Palnatokesvej og Hjallese Station. I stedet er der indsat erstatningsbusser på strækningen, skriber P4 Trafik på X.

De tilføjer, at letbanen forventes at køre normalt igen fra klokken 9.