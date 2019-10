Flere tusinde biler kører rundt med fejl: Armend frygter for sit liv

Nogle Nissan-biler har en fejl, som får dem til at bremse op af sig selv. Armend Salihu undgår lange ture i sin bil, fordi han frygter, at fejlen vil forårsage trafikulykker

Flere tusinde Nissan-biler har en fejl, som gør, at de nogle gange bremser op af sig selv.

Armend Salihu har fem gange oplevet, at hans Nissan Qashqai bremsede, mens han var ude at køre. Han frygter, at fejlen en dag vil resultere i en trafikulykke.

- Jeg føler, at jeg kører i en livsfarlig bil, siger Armend Salihu til Ekstra Bladet.

Hans værste oplevelse skete ved en frakørsel fra motorvejen nær Roskilde.

- Idet jeg kørte ud, bremsede bilen, og der var biler bagved, der dyttede, fortæller han.

Nissan Danmark bekræfter fejlen, men oplyser, at man kan få den fikset med deres nyeste softwareopdatering, hvis man kører bilen på værksted.

- Der er tale om 17.500 biler i Danmark, og 1,5 millioner biler på verdensplan, der er ramt af fejlen, siger Ann Strøby, kommunikationschef hos Nissan Danmark.

Fejlen kan opstå på følgende Nissan-biler: Nissan Qashqai fra 2017-2019 Nissan X-Trail fra 2017-2019 Nissan Micra fra 2018-2019 Nissan LEAF fra 2018-2019

Flere oplever problemet

Armend Salihu er ikke den eneste, som døjer med problemet. På Facebook skriver flere Nissan-bilister, at de oplever, at deres biler bremser af sig selv.

'Vores bil bremsede tit ved små broer der hvor vi bor, vi fik skiftet software i bilen hos Nissan,' skriver en Facebook-bruger.

'Vores bil fejltolker nogle bestemte broer og bremser så uden grund. Vi har fået opdateret systemet, og da det ikke hjalp, fik vi skiftet radar. Bilen har dog lavet en enkelt ubegrundet nødopbremsning siden,' skriver en anden.

Ann Strøby medgiver, at fejlen blandt andet kan ske ved broer og rundkørsler.

- Men det er altså ikke sådan, at du kører 100 km/t, og så bremser bilen helt op.

På værksted flere gange

Problemerne med Armend Salihus et år gamle bil startede for omkring tre måneder siden.

Ifølge Armend Salihu har adskillige besøg på værkstedet endnu ikke hjulpet. Derfor er han skeptisk, når Nissan siger, at problemet kan løses med deres nyeste softwareopdatering.

Han undrer sig også over, hvorfor han ikke har fået noget at vide om den fra Nissan selv.

- Jeg har absolut intet hørt fra dem om den her opdatering, siger Armend Salihu.

Armend Salihu og hans kæreste købte bilen, blandt andet fordi de fik at vide, at den var meget populær. Foto: Aleksander Klug

Kommunikationschef Ann Strøby ønsker ikke at forholde sig til Armend Salihus sag.

- Men mit råd vil være at gå ned til din forhandler og få din bil repareret. Vi har et kundesupportnummer, man kan ringe til, hvis man føler, at tingene ikke bliver lavet ordentligt, siger Ann Strøby.

- Har I forsøgt at informere jeres kunder på andre måder end gennem forhandleren?

- Nej, ikke på nuværende tidspunkt. I forhold til GDPR må vi ikke bare sende ting til alle vores kunder. Hvis vi skal lave en sag gennem Trafikstyrelsen, skal fejlen vurderes som ekstra farlig. Og det er den ikke, siger hun.

Hvorfor gør I det ikke på andre måder, for eksempel via sociale medier?

- Hvis nogen begynder at spørge eller er usikre, kan det også være, at vi finder på at gøre det.

'Vi sætter vores liv på spil'

Ifølge Ann Strøby har man hos Nissan Danmark vurderet, at fejlen ikke udgør en øget risiko for uheld.

Men Armend Salihu frygter for sit eget og sin families liv, når de kører i bilen. Derfor er de også stoppet med at køre lange ture i bilen.

- Vi er jo tvunget til at køre i den nogle gange. Det føles som om, at vi et eller andet sted er tvunget til at lege med vores egne liv for at kunne komme rundt, siger han.

- Fortryder I jeres køb?

- Ja. Vi fortryder det rigtig meget, siger Armend Salihu.