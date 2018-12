Flere udlændinge får lov til at bo i Danmark

Flere udlændinge har i 2018 fået løfte om, at de kan blive boende i Danmark - sammenlignet med de foregående fire år.

Det skriver Berlingske.

Særligt udlændinge fra Tyrkiet, Afghanistan og Irak har i stigende grad opnået permanent opholdstilladelse. Det viser tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Sidste år fik 2199 personer permanent ophold i Danmark. De første 11 måneder af 2018 er tallet steget med cirka 300 til 2538.

Antallet af udlændinge, der har fået permanent opholdstilladelse i 2018, er dog markant lavere end tilbage i 2013.

Stigningen i 2018 skyldes permanente opholdstilladelser, der er givet til mennesker med asylbaggrund, samt til personer, der er blevet familiesammenført til Danmark.

Omvendt giver Danmark færre permanente opholdstilladelser til udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde eller studere.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) skriver i en e-mail til Berlingske, at det ikke bekymrer hende, at antallet af permanente opholdstilladelser er steget i år.

- Tallet ligger jo fortsat på et meget lavt niveau. Når det er sagt, så er det ikke nemt at få permanent opholdstilladelse, og vi har strammet reglerne på det her område flere gange.

- Det betyder også, at de, der så får en permanent opholdstilladelse, har levet op til de skrappe krav, vi stiller, ved for eksempel at lære dansk og at få sig et arbejde. De har vist, at de kan og vil bidrage til Danmark. Og dem vil vi selvfølgelig gerne byde velkommen, skriver Inger Støjberg.

For at kunne få permanent opholdstilladelse i Danmark er der flere krav, som ansøgerne skal leve op til.

Blandt andet skal den enkelte udlænding have haft lovligt ophold i Danmark i otte år - medmindre alle øvrige krav er opfyldt. I så fald skal vedkommende have boet lovligt i Danmark i fire år.

Personen må ikke have modtaget sociale ydelser i de sidste fire år og skal have arbejdet 3,5 af de seneste 4 år.