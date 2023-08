Flere uheld på de danske motorveje

For mange danskere er ferien forbi, og arbejdet kalder endnu en gang.

Det kan mærkes i morgentrafikken, hvor der mandag morgen har været to uheld på de danske motorveje.

Vagtchef hos Københavns Vestegns Politi Bo Nyberg Riis fortæller til Ekstra Bladet, at der er sket et 'usædvanligt morgenuheld' på Køge Bugt Motorvejen i retning mod Avedøre.

- Tre varebiler er kørt op i hinanden, og som følge heraf har der været et oliespild på kørebanen. Brandvæsenet går og spuler nu, fortæller han.

Ingen er kommet til skade i forbindelse med uheldet.

Uheldet er sket mellem Ishøj og Ishøj Strand, og ifølge Vejdirektoratet giver uheldet 10-30 minutter kø.

Biler kan passere uheldet, men Bo Nyberg Riis opfordrer bilister til at udvise forsigtighed.

Der er stadig ingen tidshorisont på oprydningen.

Uden for Aarhus er der også sket et uheld. Her er der tale om et solouheld, hvor en bilist er kørt ind i autoværnet som følge af akvaplaning.

Ifølge vagtchefen hos Østjyllands Politi er bilen dog fjernet fra vejen, så det ikke længere giver trafikale problemer.