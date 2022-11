Flere uheld skaber massiv kø

Der er sket flere uheld på Sjælland her til morgen, som har skabt en del kødannelse

Der er sket et uheld på E47, Motorring 3 fra Avedøre mod Lyngby her til morgen. Uheldet er sket mellem motorvejskryds Gladsaxe og Buddinge.

Det er kun venstre spor, der er farbart p.t.

Det skriver DR P4 Trafik København og Sjælland på Twitter.

Uheldet resulterer i en massiv kø på en lang del af strækningen, som giver en forlænget rejsetid på omkring 45 minutter. Det skriver Vejdirektoratet.

Vejen forventes tidligst ryddet kl. 8.30

Ikke det eneste sted

Men det er ikke kun på Motorring 3, at der er kødannelse her til morgen.

Der er nemlig også sket et uheld på Strandvejen mod Køge omkring Stevsnvej. Her er der to spor farbare, men man skal stadig forvente tæt kø på en lang del af strækningen.

Det skriver DR P4 Trafik København og Sjælland også på Twitter.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar om uheldene fra de respektive politikredse, men indtil videre uden held.