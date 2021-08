Flere unge bliver boende hjemme hos forældrene

En voksende andel af unge mellem 18 og 24 år vælger at blive boende hos deres forældre, viser tal fra Danmarks Statistik.

Det skriver Politiken.

Det gør sig især gældende i hovedstadsområdet. Fra 2011 er andelen af unge mellem 18 og 24 år, der bliver boende hjemme, steget fra 16 til 22 procent.

Det er en stigning fra 10.700 unge til 16.900 unge, da der samtidig også er kommet flere til i den pågældende aldersgruppe.

Det skyldes, at flere børnefamilier bliver boende i byen. Dermed er der færre lejligheder, som de unge kan betale, mener Curt Liliegreen, der er direktør i Boligøkonomisk Videncenter, ifølge Politiken.

- I København har man i 40 år fjernet små, billige lejligheder ved at rive baghuse ned og forbyde kælderlejligheder, men også ved at tillade private at lægge små lejligheder sammen. På den måde har man støvsuget markedet for de små lejligheder, som unge og studerende typisk vil kunne betale, siger han.