Flere vil afdrage på deres varmeregning

For nogle kan det være sværere end normalt at få betalt varmeregningen, hvis man varmer sit hus op med naturgas.

Det får flere til at anmode om afdragsordninger hos de selskaber, de får leveret gassen af. Det skriver Fagbladet 3F.

Hos Seas-nve, der leverer gas til 140.000 privatkunder i Danmark og er landets største gasleverandør, siger administrerende direktør Ole Christian Vestergaard, at der er sket en fordobling i antallet af kunder, som anmoder om at få en afdragsordning på deres gasregning.

For gaskunder hos Seas-nve er gasprisen steget med op mod 250 procent som følge af energikrisen og krigen i Ukraine.

- Hvor der for et år siden var op imod 1000 personer, der havde søgt om en afdragsordning, ligger tallet nærmere 2000 i år.

- Vi får også langt flere henvendelser fra kunder med forskellige spørgsmål om priser og forsyning af el og gas, siger Ole Christian Vestergaard til Fagbladet 3F.

Omkring 400.000 danskere får varmet deres bolig op med gas. 65.000 af dem er kunder hos Energi Fyn, der er landets fjerdestørste energiselskab.

Også hos Energi Fyn oplever man, at usædvanligt mange kunder henvender sig med ønske om en afdragsordning, fordi de ikke kan betale deres regning. Det siger Finn Andersen, kommerciel direktør i Energi Fyn, til Fagbladet 3F.

Et flertal i Folketinget har vedtaget at sætte lidt over en milliard kroner af til at give 320.000 danskere, der har særligt brug for det, en varmecheck på 3750 kroner.

Pengene vil dog først blive udbetalt tidligst i august. Det skyldes blandt andet, at der skal laves nye it-systemer i forbindelse med udbetalingerne.