Flertal af skoler kan fravælge nationale test

Et flertal af landets skoler kan selv vælge, om de vil gennemføre nationale test i dette skoleår. Partierne bag folkeskoleforliget er fredag blevet enige om en aftale omkring de omstridte test.

Det oplyser børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Der er for stor usikkerhed på elevniveau, og derfor har vi i år valgt at gennemføre de nationale test for et udtræk af eleverne, så vi kan følge med i det faglige niveau, siger hun.

Aftalen betyder, at 80 procent af skolerne frivilligt kan vælge at gennemføre nationale test i dette skoleår.

De 20 procent af skolerne, der klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal fortsat gennemføre de nationale test, inden et nyt system bliver fundet.

- Vi gennemfører test for de 20 procent, hvor der er de største nationale udfordringer, siger hun.

Målet er, at en ny model for de nationale test skal findes i det kommende skoleår. Der sigtes mod, at der kan aftales en ny model inden udgangen af 2020, og at den nye model herefter kan træde i kraft hurtigst muligt.

Fremtiden for de nationale test er blevet aktuel, efter at en evaluering for nylig slog fast, at de nationale test ikke giver et retvisende billede af de enkelte elevers faglige niveau.

Som det er i dag, får eleverne efter testen resultatet med hjem til forældrene i en lukket kuvert. I det igangværende skoleår skal forældrene ikke orienteres om deres barns resultat. Medmindre forældrene selv beder skolen om det.

Blandt Folketingets røde partier har man ønsket, at de nationale test skal sættes i bero. Det er det ikke endt med. Men størstedelen af skolerne kan altså nu frivilligt vælge at gennemføre testene i dette skoleår.

Partierne bag aftalen er regeringen, SF, De Radikale, Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance.