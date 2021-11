Flertal for vaccinekrav: - En farlig vej

I Danmark understregede sundhedsminister Magnus Heunicke for nyligt, at vaccinerne er frivillige, mens Mette Frederiksen skruede bissen på over for de uvaccinerede.

71 procent af de adspurgte lønmodtagere i Danmark mener, at det er fint, hvis virksomheder forlanger, at deres ansatte bliver vaccineret

Er dit barn smittet med corona, og er du tvunget til at tage ferie eller fri på anden vis for egen regning, så hører vi gerne fra dig.

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

I Østrig har man netop indført vaccinekrav for landets borgere fra 1. februar næste år.

Selvom sundhedsminister Magnus Heunicke i den forbindelse har afvist, at det umiddelbart ligger i kortene at indføre politisk vaccinekrav herhjemme, mener en stor procentdel af danskerne faktisk, at det er i orden, hvis virksomheder kræver vaccination af deres ansatte.

Således mener hele 71 procent af de 1240 adspurgte lønmodtagere, at et vaccinekrav er på sin plads, viser en ny undersøgelse, som analyseinstituttet Userneeds har gennemført for Business Danmark.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Magnus Heunicke giver status på coronaepidemien.

En farlig vej

Hos Business Danmark er administrerende direktør Martin Kildgaard Nielsen overrasket over resultatet af undersøgelsen.

- Jeg synes, det er meget opsigtsvækkende, at tallene er så høje. Det er en farlig vej at bevæge sig ned ad, hvis vi alle skal lade os tvangsvaccinere og også temmelig udansk. Men når det så er sagt, så er det utrolig vigtigt, at vi passer godt på hinanden, siger han i en pressemeddelelse.

Tidligere på måneden meldte regeringen ud, at den er klar til at se på, om det igen skal være muligt for arbejdspladser at kræve, at deres medarbejdere kan fremvise gyldigt coronapas.

Det forslag bakker Martin Kildgaard Nielsen op om.

- Som virksomhed har man et stort ansvar for, at medarbejderne føler sig trygge ved at gå på arbejde vaccineret eller ej. Og i det lys er det naturligvis væsentligt nøje at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, således at man undgår unødig smitte - her tænker jeg blandt andet på, at der altid er sprit i dispenseren, at vi husker at holde afstand med videre.

Utrygge medarbejdere

Direktøren fremhæver problemstillingen i, at undersøgelsen peger på, at nogle medarbejdere (34 procent) frygter at blive smittet med corona på jobbet, selvom de er vaccineret.

- Hermed skal vi også give medarbejdere mulighed for at fortælle, hvis de føler sig utrygge, for således der skabes et gunstigt arbejdsmiljø for alle, og vi kommer godt gennem den tredje pandemibølge, siger Martin Kildgaard Nielsen.

Mærsk indførte som den første større danske virksomhed tidligere i november vaccinekrav for deres kontoransatte.