Flertal tror ikke de selv kan indbrudssikre deres hjem

Mange tror, at de ikke selv kan gøre noget for at holde indbrudstyven på afstand - men det er forkert.

Det viser en ny undersøgelse.

I den svarer seks ud af ti - i store træk - at de ikke selv kan gøre noget for at mindske risikoen for indbrud i deres bolig.

Undersøgelsen kommer fra TrygFondens indsats Bo trygt.

Herfra siger programchef Britt Wendelboe, at de 60 procent tager fejl, for der er masser at gøre.

- Alle kan gøre noget. Man kan for eksempel hjælpe hinanden, der hvor vi bor, med nabohjælp. Og så kan vi øge vores hus' modstandskraft mod indbrud ved at sørge for, at vinduer, døre og låse er tyverisikret.

- Hvis det tager tid og larmer, når man bryder ind, finder tyven som regel et andet sted, siger hun.

I undersøgelsen fremgår det, at Danmark har en kedelig førsteplads sammenlignet med vores nabolande Tyskland og Sverige, når det gælder antallet af indbrud. Næsten 50 danske hjem bliver hver dag besøgt af ubudne gæster.

Alligevel viser undersøgelsen, at kun hver femte faktisk ønsker at gøre noget for at sikre hjemmet imod indbrud.

Britt Wendelboe peger på, at det tal afspejler, at der har været en tid med corona, hvor indbrud har fyldt mindre i borgernes bevidsthed.

Med mere end et år med hjemmearbejde og begrænset rejse- og sociale aktiviteter har indbrudstyvene haft svære vilkår.

Og i corona-året 2020 blev der i Danmark da også begået det laveste antal indbrud siden 1970erne.

Antallet af hjem, der havde ubudne gæster sidste år, var 18.000. Et tal, der trods bundrekord i Danmark stadig er langt højere end i Tyskland og Sverige.

Og nu, hvor samfundet er fuldt genåbnet, og vi begynder at være mere væk fra hjemmet, forventer de fleste, at antallet af indbrud igen vil stige.

Fredag afholder Bo trygt i samarbejde med blandt andre TrygFonden, Realdania og videnscenteret Bolius konference om, hvordan antallet af indbrud kan mindskes.

Det foregår sammen med ministre, Rigspolitiet, kommuner og eksperter.