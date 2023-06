Flertal vil have det lukket: - Utroligt uigennemtænkt

Ekstra Bladet har taget temperaturen hos et par barer i København, efter kommunen har præsenteret et forslag om at lukke for udeservering efter klokken 22

- Rådhusets murer er så tykke, at de ikke aner, hvad der sker ude i den virkelige verden. Det er utroligt uigennemtænkt.

Et forslag om at lukke for udeservering efter klokken 22 søndag til torsdag i København gør Keld Hansen vred.

Han ejer Café Runddelen på Nørrebro, og hvis forslaget ender med at blive stemt igennem, kan det ifølge ham betyde, at han mister 25-30 procent af sine kunder, fortæller han til Ekstra Bladet.

Det samme vil ske for Vicky Hornebo Larsen, der ejer Sørens Værtshus i indre by. Hun kan slet ikke undvære de penge, de tjener, ved at have gæster siddende udenfor efter klokken 22.

Vicky Hornebo Larsen opfordrer tit sine kunder til at underskrive en underskriftsindsamling mod forslaget, fortæller hun. Foto: Kenneth Meyer

- Det vil ikke længere være en rentabel forretning. Det vil også betyde, at jeg skal afskedige flere folk, siger hun og fortsætter:

- Det gør nok, at hele natten dør for os. Jeg tænker ikke, at folk kommer tilbage til os, hvis folk gerne vil sidde ude til klokken 02. Så det vil betyde, at min nat dør.

Smalt flertal

22. maj stemte SF, Socialdemokratiet, Alternativet og De Konservative for forslaget, mens Enhedslisten, De Radikale og Venstre stemte imod.

Alternativet har dog siden udtalt til TV 2 Kosmopol, at de kun har stemt for at sende forslaget i høring.

Astrid Aller (SF) fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg udtalte kort efter forslaget blev præsenteret til TV 2 Kosmopol, at 'det er fair, at man kan gå i seng klokken 22 på en hverdag og få otte timers søvn inden arbejde, selvom man bor i nærheden af en bar.'

Det argument holder dog ikke, mener Jarus Beckar, der har Café Stefanshus på Nørrebro.

- Folk vælger bare at gå i kiosken og købe dåseøl og sætte sig over i parken (Nørrebroparken, red.). Den erfaring har vi også fra corona.

Hvis forslaget bliver stemt igennem, vil folk bare søge over i parker, mener Jarus Beckar. Foto: Kenneth Meyer

Anarki klokken 22

Og samme scenarie spår Keld Hansen og Vicky Hornebo Larsen.

- Det er klart, at når der bliver anarki klokken 22, forstået som at når ingen kan holde styr på det, så vil det jo gå som under coronaen. Der vil være boomblastere overalt og meget mere højlydt snak og råberi, siger Keld Hansen.

- De unge kommer jo ikke til at gå hjem. Der kommer til at være fester alle vegne med Soundbokse. Vi så, at de gik i 7-eleven. Det bliver nok Københavns største bar, lyder det fra Vicky Hornebo Larsen.

Lige nu er forslaget sendt i høring, hvilket vil sige, at alle kan give deres holdning til kende om forslaget, og så vil svarene gennemgås, inden der efterfølgende igen skal tages stilling til forslaget.

Høringen startede 1. juni og slutter igen 24 august, og i skrivende stund er der lige under 250 høringssvar.